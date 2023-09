Szósty z rzędu i największy od 3 tygodni spadek europejskiego rynku akcji

Stoxx Europe 600 zakończył spadkiem szóstą sesję z rzędu. Do tego był on największy od 18 sierpnia. Indeks stracił w środę prawie 0,6 proc. wartości, czyli tyle, co łącznie przez poprzednie pięć sesji. Staniało 57 proc. wchodzących w jego skład spółek.

