Sztuczna inteligencja w HR: skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi z pomocą AI

Poprawa employee experience, zwiększona wydajność, obniżenie kosztów rekrutacyjnych, szybsze rozwiązywanie problemów i ograniczenie rutynowych obowiązków — sztuczna inteligencja w HR może przynieść liczne korzyści. Jak jednak w praktyce AI wspiera specjalistów ds. zasobów ludzkich? Jakie są obecne ograniczenia tej technologii i perspektywy jej rozwoju? Przyjrzymy się temu, w jaki sposób wykorzystać rozwiązania AI do wsparcia działów HR.

Jak sztuczna inteligencja wspiera działy HR?

Tak naprawdę ze sztucznej inteligencji korzystamy od lat. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dane oprogramowanie przynajmniej częściowo jest oparte o AI. Przykładem jest tu Zoom, czyli aplikacja do prowadzenia wideokonferencji. Wersja zanana jako Zoom IQ jest w stanie streścić przebieg całego spotkania. To przydatne, gdy np. spóźniliśmy się na spotkanie.

W 2023 roku to jednak głównie ChatGPT sprawił, że używanie sztucznej inteligencji stało się znacznie popularniejsze. Oprogramowanie stworzone przez OpenAI można wykorzystać na niezliczoną liczbę sposobów. ChatGPT wspiera między innymi pracowników branży HR. Przykładowo możemy użyć tego narzędzia, by uzyskać listę pytań do rozmowy kwalifikacyjnej.

Źródło: ChatGPT

ChatGPT i podobne rozwiązania można traktować jako źródło inspiracji. Inteligentne oprogramowanie jest w stanie zaproponować ciekawe pomysły. Nade wszystko sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do automatyzacji i przyspieszania pracy.

W jakich obszarach HR można liczyć na wsparcie AI?

Już dziś sztuczna inteligencja jest wsparciem w praktycznie każdym aspekcie pracy specjalistów ds. zasobów ludzkich. AI możemy użyć choćby w procesach rekrutacyjnych oraz analizowaniu poziomu zaangażowania pracowników.

Wśród dużych przedsiębiorstw aktywnie wdrażających AI dla celów rekrutacyjnych pojawia się między innymi platforma dla freelancerów Upwork oraz wydawca gier komputerowych Paradox Interactive*. Swego czasu znacznie AI w kontekście pozyskiwania talentów podkreślił prezes dyrektor ds. zasobów ludzkich L'Oreal**.

Jak w praktyce AI wspiera specjalistów ds. zasobów ludzkich?

Sprawniejszy proces rekrutacji

Szeroko pojęta sztuczna inteligencja może wesprzeć procesy rekrutacyjne w następujące sposoby:

Przygotowanie ofert pracy — technologia AI w mgnieniu oka jest w stanie przygotować szablony treści oraz skonkretyzowane oferty pracy.

Analizowanie kandydatur — sztuczna inteligencja radzi sobie wyjątkowo dobrze z przetwarzaniem ogromnych ilości informacji. Tę zaletę można wykorzystać do przyspieszonej analizy kandydatur aplikujących na dane stanowisko.

Automatyzacja odpowiedzi — odpowiednio przygotowany chatbot wysyła automatyczne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przesyłane np. przez kandydatów do pracy.

Ponadto sztuczna inteligencja może wspomóc działania onboardingowe przez dostarczenie spersonalizowanych treści.

Utrzymywanie zaangażowania pracowników

Sztuczna inteligencja doskonale odnajduje powiązania i wzorce pomiędzy wszelkimi danymi. W konsekwencji jest w stanie z wyprzedzeniem powiadomić o potencjalnych ryzykach i problemach. Wszystko to pod warunkiem dostarczenia jej odpowiedniej ilości danych.

Ta funkcjonalność ma ogromny potencjał. Przykładowo inwestorzy coraz mocniej interesują się zastosowaniem AI w kwestii wychwycenia trendów rynkowych. Z perspektywy specjalistów ds. HR sztuczna inteligencja może ułatwiać monitorowanie zaangażowania pracowników. Na przykład odpowiednio przygotowana sztuczna inteligencja jest w stanie precyzyjnie określić ryzyko tego, że konkretny pracownik zechce odejść z pracy w ciągu roku.

Jak wdrożyć sztuczną inteligencję do działu HR?

Pod względem technicznym wdrożenie wielu rozwiązań z zakresu AI nie wymaga żadnych przygotowań. ChatbotGPT jest tego najlepszym przykładem. Podstawowa i darmowa wersja narzędzia jest udostępniana przez przeglądarkę internetową.

Czasem jednak implementacja sztucznej inteligencji do organizacji wymaga przygotowań. Celem jest tu dopasowanie narzędzia pod własne potrzeby. Przykładowo załóżmy, że w danej firmie aplikacje kandydatów przyjmuje się przez ujednolicony formularz online. W tym przypadku wdrożenie AI okaże się relatywnie proste. Sztuczna inteligencja doskonale nadaje się do analizowania ustrukturyzowanych danych. Można ją więc wykorzystać po to, by wybrała wyłącznie kandydatów, którzy spełniają wszystkie określone wymagania.

AI a prawo Niezmiernie istotne jest to, by przy wdrażaniu sztucznej inteligencji do organizacji uwzględnić kwestie prawne. AI rozwija się przecież niezwykle szybko. Dostosowywanie prawa do zmian jest zaś problemem spotykanym na całym świecie.

Jakie są plusy wykorzystania sztucznej inteligencji w HR?

Sztuczna inteligencja w HR to następujące korzyści:

Pozbycie się żmudnych obowiązków — w pierwszej kolejności sztuczna inteligencja przejmuje rutynowe obowiązki.

Zwiększenie efektywności — wykorzystanie sztucznej inteligencji wspiera między innymi pozyskiwanie największych talentów.

Obniżenie kosztów — każda automatyzacja, w tym ta w procesach HR minimalizuje koszty.

Zwiększenie zadowolenia pracowników — informacje i wskazówki podane przez AI sprawiają, że dużo prościej zadbać o zadowolenie i zmotywowanie pracowników.

Miejmy też świadomość, że sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie z personalizacją przekazu. AI może okazać się doskonałym wsparciem choćby przy planowaniu ścieżek karier w organizacji.

Co należy do ograniczeń wykorzystania AI w HR?

Technologie AI można wykorzystać na szereg sposobów. Ze sztuczną inteligencją łatwiej choćby o planowanie rozmów kwalifikacyjnych i podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia. Powinniśmy jednak pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania. Trzeba zwrócić uwagę na tzw. halucynacje sztucznej inteligencji. Przykładowo ChatGPT czasem podaje całkowicie zmyślone informacje. Co zaskakujące, AI czasem myli się nawet w prostych obliczeniach matematycznych.

Wciąż pod wieloma względami sztuczna inteligencja ustępuje ludziom. Można zauważyć zwłaszcza w dziedzinach wymagających ludzkiej wyobraźni, wrażliwości i intuicji. Nierzadko rozwiązania opierające się o AI przynoszą dyskryminujące wyniki. Taki problem napotkano między innymi w Amazon podczas tworzenia oprogramowania wspierającego rekrutację***.

W jaki sposób AI zmienia rynek pracy?

Kierunek rozwoju sztucznej inteligencji i konsekwencji z tym związanych jest przedmiotem kontrowersji.

Przyszłość sztucznej inteligencji Wielu uważa, że AI znacznie większy produktywność pracy i przyczyni się do wzrostu PKB. Bardziej radykalne prognozy zakładają, że w najbliższych latach powstanie tzw. silna sztuczna inteligencja, a nawet osobliwość technologiczna. Byłoby to równoznaczne z rewolucją na niespotykaną dotąd skalę.

Trudo jednoznacznie stwierdzić, jak bardzo AI zmieni nasze życie. Za pewnik można jednak uznać to, że znaczenie sztucznej inteligencji będzie coraz większe. Szczególnie zauważalne będzie to na rynku pracy. Goldman Sachs przewiduje, że w USA i Stanach Zjednoczonych 300 milionów stanowisk pracy zostanie przejętych przez sztuczną inteligencję****.

Rozważania dotyczą również tego, które stanowiska pracy zostaną zautomatyzowane. W tym zakresie pomocna jest strona Will Robots Take My Job, choć prezentuje ona dane dla rynku amerykańskiego. Przykładowo twórcy tego serwisu szacują, że prawdopodobieństwo automatyzacji pracy specjalisty ds. HR wynosi 57%*****. Twórcy zwracają uwagę, że przewagą człowieka nad AI na tym stanowisku pracy są kompetencje społeczne oraz umiejętności negocjacyjne.

Podczas prowadzenia działań rekrutacyjnych w coraz większym stopniu będziemy skupiali się na kompetencjach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Już dziś podczas wielu rozmów rekrutacyjnych warto weryfikować wiedzę kandydatów na temat AI.

AI i ludzie — jak uzyskać efekt synergii?

Prędzej czy później niemal każdy będzie miał styczność ze sztuczną inteligencją. Z perspektywy specjalistów HR przyniesie to spore korzyści. Przykładowo odpadnie konieczność przeglądania setek CV. Ten żmudny proces może zostać przejęty przez AI, a specjalista ds. HR będzie mógł skupić się na analizie życiorysów wyłącznie najlepszych kandydatów. Praca człowieka i sztucznej inteligencji mogą się więc świetnie uzupełniać.

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że z miesiąca na miesiąc sztuczna inteligencja staje się coraz efektywniejsza. Tempo zmian jest zawrotne, co powoduje konieczność ciągłego dostosowywania się do sytuacji. Stąd konferencje dla działów HR w coraz większym stopniu koncentrują się właśnie na AI.

Mikołaj Pasecki, Redaktor, Bankier.pl

Przypisy: * https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-in-hr-recruiting ** https://www.hrmagazine.co.uk/content/features/loreal-ai-can-diversify-talent-acquisition/ *** https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G **** https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/generative-ai-could-raise-global-gdp-by-7-percent.htm ***** https://willrobotstakemyjob.com/human-resources-specialists