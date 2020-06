Sztuka interpretacji danych

Kolejny dzień według tego samego schematu – widoczny apetyt na ryzyko wspiera inne waluty kosztem dolara i innych tzw. bezpiecznych przystani (franka i jena).

Rynki zdają się cały czas dyskontować fakt przywracania działania gospodarek po lockdownie, oraz towarzyszące temu ożywienie. Środa to dzień odczytów indeksów PMI dla usług. W nocy bardzo dobre dane nadeszły z Chin (wskaźnik liczony przez Caixin wzrósł w maju do 55 pkt.). Rano poznamy dane ze strefy euro i Wielkiej Brytanii, po południu mamy odczyty ADP, PMI i ISM z USA. Poza tym decyzję podejmie Bank Kanady. Inwestorzy będą też zerkać na informacje związane z negocjacjami handlowymi pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Według doniesień prasowych premier Boris Johnson planuje w przyszłym tygodniu osobiście spotkać się z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen. Może być ono przełomowe, chociaż podobno Unia nie jest skłonna do wielu ustępstw na rzecz Brytyjczyków.