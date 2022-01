Szukajmy synergii między AI i empatią człowieka

Ewa Depta, sales director, board member, OEX Voice Contact Center, o tym, czy firmy wykorzystujące innowacyjne technologie mają większe szanse na wyjście obronną ręką z panującego kryzysu?

Wygrają te firmy, które znajdą optymalną synergię pomiędzy sztuczną inteligencją i empatią człowieka, Ewa Depta, sales director, board member, OEX Voice Contact Center.

Innowacyjne technologie są niezbędnym elementem zwiększania konkurencyjności firm w każdym czasie. Tym bardziej teraz, kiedy spotykamy się z wyzwaniami związanymi z pandemią oraz coraz bardziej realnym kryzysem, firmy powinny szukać szans na rozszerzenie swojej oferty oraz dostosowanie jej do potrzeb klientów. Ważne jest również, by stale podnosiły jakość oferowanych usług.

Świetnym przykładem może być wykorzystanie technologii artificial intelligence. Już teraz miliony osób na co dzień rozmawiają z Siri i Alexą, pytając o pogodę czy wirusy. Voiceboty i chatboty mocno wkraczają w nasze życie. Jedni je lubią, inni ich nienawidzą, ale faktem jest, że automatyzacja obsługi ma coraz większe znaczenie i niesie wiele korzyści.

W VCC prowadzimy ponad 50 biur obsługi klientów. Jeszcze kilka lat temu większa część case’ów związana była z prostymi, powtarzalnymi pytaniami. Obecnie firmy, które w obsłudze klientów korzystają z voicebotów i chatbotów, załatwiają 30–70 proc. spraw z pomocą sztucznej inteligencji. Po pierwsze, to spore oszczędności, szczególnie w kontekście stale rosnących kosztów pracy. Po drugie, odciążenie konsultantów z prostych zapytań pozwala na kierowanie ludzi do spraw wymagających eksperckiej wiedzy. To pozytywnie wpływa na motywację i niższą rotację, a w efekcie wyższą jakość usług.

Boty świetnie sprawdzają się również w roli suflera – w czasie rzeczywistym słuchają zadawanych pytań i podają na ekranie informacje, które konsultant może wykorzystać w rozmowie czy przygotowaniu e-maila. Dzięki temu istotnie skracamy czas obsługi, zapewniamy większą standaryzację i jak poprzednio – obniżamy koszty.

Są też na rynku dostępne technologie, które na podstawie analizy głosu potrafią określić emocje i intencje klientów – konsultant otrzymuje prognozę zachowania rozmówcy, co może wykorzystać, na przykład dobierając odpowiednie argumenty sprzedażowe i zwiększając szanse na jej finalizację.

Maszyny nie przejmą od nas wszystkich zadań. Wydaje się, że wygrają te firmy, które znajdą optymalną synergię pomiędzy sztuczną inteligencją i empatią człowieka.