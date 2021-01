Szwajcarscy rolnicy nie godzą się na robienie sera z niemieckiego mleka

Serowarnia z Sankt Gallen wystąpiła o zgodę na sprowadzenie 3 mln litrów mleka z Niemiec. Wywołało to głośny protest szwajcarskich rolników.

Stowarzyszenie szwajcarskich producentów mleka wezwało władze celne Szwajcarii, aby odrzuciły wniosek o zgodę na import mleka z Niemiec. Uzasadniają, że miałoby to katastrofalne konsekwencje dla krajowych rolników. Markus Berner, szef organizacji zrzeszających producentów mleka powiedział, że gdyby praktyka importowania mleka upowszechniła się, cena mleka szwajcarskiego musiałaby szybko spaść do poziomu ceny w Unii Europejskiej. To oznaczałoby brak opłacalności produkcji mleka przez krajowych rolników.