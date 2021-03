Pierwsza europejska firma, która będzie we Włoszech produkować rosyjską szczepionkę na COVID-19, uważa za absurdalne twierdzenie, że to działanie propagandowe.

- Możemy rozpocząć produkcję kontrolnej partii Sputinika w naszej fabryce w Lombardii nawet już w trzecim kwartale, a jeśli włoski nadzór medyczny, AIFA, da jej zielone światło, ruszymy z produkcją partii komercyjnych – powiedział Antonio Francesco Di Naro, założyciel i szef Adienne Pharma & Biotech.

We wtorek informowaliśmy, że Włochy będą pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym będzie produkowana rosyjska szczepionka na COVID-19. Szwajcarska spółka podpisała umowę z funduszem inwestycyjnym Rosji w tej sprawie. Sputnik V będzie wytwarzany w jej zakładach w regionie Mediolanu.

Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła 4 marca rozpoczęcie oceny rosyjskiej szczepionki. Di Naro powiedział, że ma nadzieję iż Agencja nie odrzuci europejskiej autoryzacji Sputinika V, „bo ta szczepionka jest naprawdę skuteczna”.

Eksperci zwracają uwagę, że choć Rosja jako pierwsza zatwierdziła powszechne stosowanie szczepionki na COVID-19 i promuje ją jako sposób na zakończenie pandemii, to wolniej niż inni zwiększa jej produkcję.

Di Naro odrzuca głosy, według których uruchomienie produkcji rosyjskiej szczepionki we Włoszech jest działaniem propagandowym Kremla.

- To nie jest narzędzie propagandowe. Nie wiem kto twierdzi, że Rosjanie chcą propagandy z produkowania szczepionki we Włoszech. To naprawdę absurdalne – powiedział.

Przedstawiciele władz Unii Europejskiej sceptycznie oceniają wpływ produkcji produkcję Sputnika V w Europie, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. Jej dostępność w Rosji jest tak niska, że Unia Europejska spodziewa się ofiarowania lub sprzedaży dużych ilości zachodnich szczepionek Rosji w przyszłości, twierdzi jeden z informatorów agencji.