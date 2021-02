Prąd dla Danone z farmy wiatrowej w Polsce

Axpo Polska zawarło umowę na dostawę energii do Danone z farmy wiatrowej w Polsce należącej do brytyjskiego Green Investment Group, donosi serwis Energyworld.com.

Wartości kontraktu nie podano. Axpo poinformowało, że 10-letni kontrakt PPA oznacza udostępnienie polskiemu biznesowi Danone stałego dostępu do energii, której większość będzie pochodziła z parku wiatrowego Jóźwin o mocy 25,3 MW. Axpo Polska, które należy do szwajcarskiej grupy Axpo, ma zapewnić dostawy do Danone, zajmie się marketingiem ewentualnej nadwyżki energii, a także dzięki dostępowi do polskiego rynku spot zapewnić zrównoważenie dostawy w czasie niższej produkcji farmy wiatrowej.