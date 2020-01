Szwecja ma nowy rekord produkcji energii wiatrowej

Po raz pierwszy w historii produkcja energii wiatrowej przekroczyła w Szwecji przez tydzień 1 TWh.

Rekord ustanowiony został w pierwszym tygodniu rok, poinformowała branżowa organizacja Swedenergy.

- To nowy tygodniowy rekord. Częściowo zawdzięczamy go niezwykle wietrznej pogodzie, szczególnie w północnej części Szwecji, a częściowo większym zainstalowanym mocom produkcyjnym – powiedział Per Holm ze Swedenergy.

W całym 2019 roku w Szwecji wyprodukowano prawie 30 TWh energii wiatrowej. Stanowiła trochę ponad 10 proc. całkowitej produkcji elektryczności w kraju.

Szwecja zwiększyła w ubiegłym roku eksport netto elektryczności o ok. 50 proc. w porównaniu z 2018 r. Eksportowana elektryczność, stanowiąca ok. 15 proc. całkowitej produkcji, trafiła głównie do Norwegii i Finlandii.