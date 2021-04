Szwecja opóźniła narodowy cel dot. szczepień przeciwko COVID-19

Po raz drugi w ciągu miesiąca szwedzki rząd opóźnił narodowy cel szczepień przeciwko COVID-19. Powodem jest wstrzymanie stosowania zastrzyków firmy Johnson & Johnson.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, wszyscy dorośli mają otrzymać co najmniej jedną dawkę szczepionki przed 5 września. Oznacza to trzytygodniowe opóźnienie w stosunku do poprzedniego celu wyznaczonego na 15 sierpnia.

W kwietniu Szwedzka Agencja Zdrowia podjęła decyzję o wstrzymaniu stosowania szczepionki J&J. Decyzja miała związek z doniesieniami o możliwym ryzyku wystąpienia poważnych skutków ubocznych u młodszych dorosłych.

Pierwszy plan dot. szczepień zakładał zaszczepienie wszystkich dorosłych obywateli Szwecji przed końcem czerwca. Do tej pory zastrzyk pełną dawką preparatu otrzymało jedynie 740 tys. obywateli, czyli 7,2 proc. swojej populacji.