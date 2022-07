Szwed: kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców mają być dotkliwe

Jak wyjaśnił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", wychodząc naprzeciw oczekiwaniu pracodawców, resort przygotowuje nową ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców. Jej celem, jak przekazał, jest m.in. dalsze uproszczenie procedur.

"Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Pracujemy nad nim w pakiecie z innymi ustawami, mianowicie poza ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców powstają też ustawa o aktywizacji zawodowej, ustawa o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej" - wyjaśnił Szwed.

Dopytywany o harmonogram prac przekazał, że w przypadku ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców planowane jest po wakacjach przekazanie projektu do konsultacji społecznych, natomiast Rada Ministrów planowo ma go przyjąć w ostatnim kwartale tego roku.

Wiceminister wyjaśnił, że priorytetem jest elektronizacja procedur. "Już dziś mają one zastosowanie w przypadku powiadomień o powierzeniu pracy, a po zmianach dotyczyć to będzie także oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę" - zaznaczył. Polityk dodał, że ma to przyspieszyć cały proces i ułatwić pracodawcom szybkie zatrudnienie pracownika.

Pytany, czy to oznacza, że zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec, nie będą musieli przychodzić do urzędu, odpowiedział, że poza szczególnymi przypadkami nie będzie to konieczne. "Zarówno pracodawcy, jak i cudzoziemcy będą musieli mieć własne konta, poprzez które będą mogli zarządzać swoimi dokumentami i kontaktować się z urzędem" - wyjaśnił Szwed.

Wiceminister wskazał w "DGP" na jeszcze jedną funkcję elektronizacji, czyli uregulowanie wynagrodzeń cudzoziemców. Jak przekazał, pozwoli to na elektroniczną weryfikację ich wynagrodzenia.