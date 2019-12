Szybkość to zysk. Sprawdź, jak technologia flash może wesprzeć Twój biznes

Duża firma kurierska oraz wiodący producent okien i drzwi to firmy, w których Averbit wdrożył nowoczesne rozwiązania IT, wykorzystujące m.in. technologię flash. W obu przypadkach efektem był znaczący wzrost wydajności i szybkości systemu, co przełożyło się na zyski. O kulisach modernizacji oraz o przewagach biznesowych, jakie dają te rozwiązania opowiada Andrzej Gładysz, wiceprezes zarządu Averbit Sp. z o.o., firmy, która wdraża zaawansowane narzędzia informatyczne w oparciu m.in. o macierze i serwery IBM.

Sprawdzone macierze i szybkie, niezawodne dyski to podstawa zaawansowanych środowisk przetwarzających coraz większe ilości danych. – Firmy potrzebują narzędzi, które pozwalają na sprawniejsze wykonywanie raportów czy tworzenie aplikacji dla klientów. A wszystko to wymaga szybkiej przestrzeni dyskowej. Dodatkowo same aplikacje są coraz bardziej wymagające, co widać nawet po komputerach osobistych i telefonach. Podobnie jest w przypadku zaawansowanych środowisk IT. Dlatego technologia flash jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie aplikacji biznesowych – mówi Andrzej Gładysz z Averbit Sp. z o.o.

Systemy pamięci masowej flash w urządzeniach IBM znacząco przyspieszają działanie infrastruktury, ponieważ zaprojektowane zostały tak, by spełniać potrzeby nowoczesnych aplikacji wymagających wysokiej wydajności. Każdy produkt charakteryzują minimalne opóźnienia w

czasach odpowiedzi (tak ważne np. dla poprawnego działania baz danych), efektywność operacyjna i niezawodność newralgiczna dla poprawnego działania. Rozwojowi technologicznemu w segmencie storage towarzyszy też wyraźny spadek cen. 20TB przestrzeni na dyskach SSD (macierz all flash) to aktualnie koszt rzędu 60 000 PLN podczas, gdy jeszcze niedawno tyle kosztował jeden dysk SSD o pojemności 400GB.

Zbyt kosztowne przestoje

Wzrastające wymogi dotyczące prędkości i pojemności urządzeń to jeden z trendów wpływających na rynek urządzeń informatycznych. Drugim bardzo istotnym jest dążenie do maksymalnego wykorzystywania sprzętu. – Nasi klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, że systemy mają działać bezprzerwowo. Firmy nie mogą pozwolić sobie na przestoje, bo oznaczają one konkretne, łatwo policzalne straty. W związku z tym albo wszystkie systemy muszą być zdublowane do ośrodka zapasowego, do którego można się przełączyć w razie awarii, albo te systemy muszą być na tyle niezawodne, żeby nie generowały przerw – mówi Andrzej Gładysz.

Stosowana w urządzeniach IBM technologia HyperSwap oferuje możliwość zbudowania infrastruktury o najwyższym stopniu dostępności, w oparciu o dwie macierze dyskowe. Dzięki temu nawet w przypadku awarii lub utraty jednego ośrodka funkcjonalność HyperSwap zapewnia ciągły dostęp do danych. Dla bardziej zaawansowanych środowisk IBM proponuje np. rozwiązania SVC (SAN Volume Controller). Na zwiększenie wydajności posiadanej infrastruktury wpływa też technologia wirtualizacji. Przedsiębiorstwa od lat starają się zintegrować odseparowane od siebie dane, kopiując je na potrzeby analizy z różnych systemów operacyjnych do scentralizowanych baz. Takie rozwiązanie jednak sporo kosztuje i jest podatne na błędy. Natomiast dzięki wirtualizacji można wysyłać zapytania o dane z różnych systemów bez konieczności kopiowania czy replikowania ich, co przekłada się na mniejsze koszty. Funkcjonalność ta pozwala z jednej strony wykorzystać wcześniej zakupiony sprzęt, a z drugiej - obniżyć koszty i ryzyko związane z wdrożeniem nowych rozwiązań.

Nowoczesna technologia i korzyści biznesowe

Wśród klientów, u których inżynierowie Averbitu modernizowali macierze, systemy pamięci masowej i dyski jest jedna z wiodących na polskim rynku firm kurierskich.

– Problemem w tej firmie była wydajność pamięci masowej, co powodowało, że system momentami wyraźnie zwalniał. Było to widać w wewnętrznych pomiarach. Szczególnie trudny stawał się co roku okres przedświąteczny, w którym natężenie pracy sięgało obsługi miliona paczek dziennie. Zaproponowaliśmy wymianę macierzy na takie, w których zastosowano nowoczesne dyski flash. Do tego wdrożyliśmy wirtualizator IBM. W przedsięwzięciu chodziło głównie o to, żeby kluczowe dane przerzucić na bardzo szybkie i wydajne dyski flash. W połączeniu z wirtualizacją zasobów, które firma już posiadała, udało się osiągnąć bardzo wyraźny wzrost wydajności. Najważniejsze było to, że system zupełnie „nie zauważył” grudniowego wzrostu ruchu, co było dla klienta bardzo wymiernym sukcesem – przyznaje Andrzej Gładysz.

Wdrożenie rozwiązań zawierających standardy NVMe jest o tyle istotne, że już za kilka lat prawdopodobnie większość aplikacji będzie wymagać tej technologii. Firmy, które zdecydują się na półśrodki, będą musiały ponieść podwójny koszt dostosowania swojej infrastruktury. Tymczasem już teraz ceny w pełni gotowej na NVMe macierzy są takie same, jak dłużej obecnych na rynku macierzy opartych o technologię SAS.

Kolejny klient – jeden z liderów rynku produkcji okien, drzwi i rolet - zgłosił się do Averbitu po to, żeby całość swojej produkcji i systemów przenieść na dyski flashowe.

– Chodziło nawet o repozytoria baz i systemów, do których pracownicy firmy sięgają bardzo rzadko. Po prostu doszli do wniosku, że w dłuższym okresie będzie to decyzja bardzo opłacalna, bo dyski flashowe są zdecydowanie mniej zawodne, a przy dużym wolumenie nie są droższe niż normalne dyski talerzowe – tłumaczy Andrzej Gładysz.

Coraz niższe koszty

Na dostępność zaawansowanego sprzętu IT wpływa nie tylko spadek cen, ale i zmiana polityki cenowej producentów, co pozwala na spore oszczędności także w trakcie eksploatacji. Bo zakup macierzy dyskowej to jedno, natomiast koszty związane z jej utrzymaniem, to zupełnie inny, ale bardzo ważny obszar. W przypadku storage IBM ciągły monitoring środowiska pamięci masowych jest możliwy dzięki darmowemu oprogramowaniu Storage Insight. Na tym jednak nie koniec oszczędności. Wciąż rosnąca ilość danych zwykle generuje dodatkowe koszty związane z rozbudową środowiska IT. Tymczasem narzędzia IBM pozwalają na kompresję zasobów nawet do 85 procent (w zależności od środowiska i jego parametrów), bez utraty wydajności, co daje ogromne oszczędności jeśli chodzi o miejsce na nośnikach.

Takie technologie jak deduplikacja, thinprovisioning czy EasyTier są także w standardzie. Nowością są tzw. automatyczne mechanizmy reklamacji zwolnionej przestrzeni, pozwalające na stworzenie kilku wirtualnych, odseparowanych od siebie macierzy w obrębie jednego fizycznego urządzenia.

- To ważne zmiany, które są znaczące dla klientów. Przede wszystkim spadają ceny dysków i całej technologii flash, ale dodatkowo IBM stara się już w podstawowej cenie urządzenia zawierać coraz więcej funkcjonalności. Dostajemy więc gotowe do użycia rozwiązania pozwalające na więcej aktywności bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów – mówi Andrzej Gładysz.

Technologia nie tylko dla gigantów

Wzrastająca dostępność technologii flash i innych zaawansowanych rozwiązań sprawia, że narzędzia te pojawiają się już nie tylko w dużych firmach. – Od pewnego czasu wyraźnie obserwujemy zainteresowanie małych i średnich spółek. Przedsiębiorcy są ciekawi nowinek technologicznych i tego, jak mogą one przełożyć się na ich biznes. I to jest bardzo dobre zjawisko, bo obecnie wysoce zaawansowane rozwiązania nie są już zarezerwowane tylko i wyłącznie dla firm z sektora enterprise. Coraz częściej sięgają po nie mniejsze i średnie firmy – przyznaje Andrzej Gładysz.

Jak wykorzystać we własnym biznesie potencjał nowoczesnej technologii informatycznej?

– Każdy przypadek jest inny i każda firma ma inne potrzeby. Dlatego przede wszystkim zapraszamy do kontaktu, żeby wspólnie z klientem móc zaprojektować najlepsze rozwiązania, które będą mogły wyraźnie poprawić jego wyniki biznesowe – dodaje Andrzej Gładysz.

