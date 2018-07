Szydło: program „Dobry start” odciąży rodziny

Program „Dobry start”, w ramach którego każde dziecko otrzyma 300 zł, ma sprawić, aby przygotowanie do roku szkolnego nie było wielkim obciążeniem dla rodzin – powiedziała o ruszającym w niedzielę programie wicepremier Beata Szydło.

W niedzielę wicepremier spotkała się z mieszkańcami Olkusza (Małopolskie).



„Program +Dobry start+, w ramach którego każde dziecko otrzyma 300 zł, ma sprawić, aby przygotowanie do roku szkolnego nie było wielkim obciążeniem dla rodzin” – powiedziała Beata Szydło.



Podkreślała, że celem rządu Prawa i Sprawiedliwości była i jest pomoc polskim rodzinom. Jak zaznaczyła, było „powszechne oczekiwanie” od rządu takich zmian, takich reform, które pozwolą rodzinom godnie żyć.



„Dziś można powiedzieć, że nasze programy przyczyniły się do poprawy jakości życia polskich rodzin, do np. likwidacji ubóstwa wśród dzieci” – powiedziała i zaznaczyła, że PiS wciąż słucha Polaków w całym kraju i wyciąga wnioski, nad czym jeszcze należy popracować, by w Polsce było lepiej.



Mówiąc o programie „500 plus” wicepremier przywołała statystyki, zgodnie z którymi w powiecie olkuskim ok. 4 tys. dzieci korzysta z tego programu, a do przeciętnej rodziny w Olkuszu trafiło już ok. 18 tys. zł. Szydło wskazała na malejące bezrobocie, które w Olkuszu wynosi w tej chwili niewiele ponad 7 proc.



Szydło powiedziała, że rządowi PiS udało się „ambitną politykę społeczną połączyć z rozwojem gospodarczym”. Jak dodała, na realizację programów nie brakło pieniędzy – czego obawiali się sceptycy i przeciwnicy rządu.



Według Szydło projekty PiS przekładają się na wzrost liczby urodzeń, ale grupą, która teraz zdaniem wicepremier potrzebuje wyjątkowej uwagi i wsparcia, są seniorzy - i to oni zajmą szczególne miejsce w polityce PiS.



Projekty prorodzinne i służące seniorom muszą być jednak realizowane we współpracy z samorządami – mówił wicepremier i zaapelowała do mieszkańców, aby w najbliższych wyborach samorządowych oddali głos na tych, którzy będą mieli „pomysł na naszą małą ojczyznę”.



Od 1 lipca drogą elektroniczną można składać wnioski o wypłatę świadczenia w ramach programu "Dobry start". Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski także drogą tradycyjną. Zgodnie z rozporządzeniem, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.



Od 1 lipca można również składać wnioski online o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy.