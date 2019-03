Szymański: Polska przeanalizuje brytyjski wniosek o przesuniecie daty brexitu

Polska konstruktywnie przeanalizuje brytyjski wniosek o przesunięcie daty brexitu wraz z jego uzasadnieniem - zapowiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański. Dodał, że "bezumowny brexit" jest szkodliwy dla Wlk.Brytanii i UE, dlatego trzeba go uniknąć, a przesunięcie daty brexitu może być tu pomocne.

Brytyjska Izba Gmin przyjęła w czwartek rządowy projekt uchwały wzywający do podjęcia próby opóźnienia brexitu do co najmniej 30 czerwca w razie przyjęcia umowy wyjścia z UE lub nawet dłuższego, jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia ze Wspólnotą.



"Polska konstruktywnie przeanalizuje brytyjski wniosek o przesuniecie daty brexitu wraz z jego uzasadnieniem" - przekazał Szymański PAP.



"Jesteśmy przekonani, że brexit bez umowy oznacza straty dla gospodarki brytyjskiej, ale jest tez szkodliwy dla interesów gospodarczych UE" - podkreślił wiceszef MSZ.



Zaznaczył, że "bezumowny, chaotyczny brexit zatruje relacje polityczne UK z UE". "Dlatego jestem przekonany, że wszyscy - w Brukseli i w Londynie - powinniśmy zrobić co w naszej mocy, by tego szkodliwego scenariusza uniknąć. Przesunięcie daty brexitu może być tu pomocne" - ocenił wiceszef MSZ.



Przygotowany przez Downing Street tekst przyjętej w czwartek uchwały - który nie jest na tym etapie wiążący prawnie, ale jest wyraźną instrukcją polityczną parlamentu dla rządu - wyznaczył brytyjskim parlamentarzystom na 20 marca nowy termin graniczny dla przyjęcia jakiejś formy projektu porozumienia z UE ws. warunków opuszczenia Wspólnoty.



Jeśli posłowie poparliby do tego czasu jakąś formę umowy z UE ws. warunków wyjścia - albo prezentowaną przez rząd, którą dotychczas dwukrotnie odrzucili, albo jakąkolwiek alternatywę - to rząd zwróciłby się wówczas do pozostałych 27 państw członkowskich z prośbą o trzymiesięczne, techniczne wydłużenie procesu wyjścia z UE w celu przegłosowania niezbędnej legislacji wtórnej.



W czwartek w Izbie Gmin były głosowane także poprawki, które miały wprowadzić alternatywne rozwiązania dla brexitu, w tym nawet rozpisanie drugiego referendum w tej sprawie - te jednak zostały odrzucone.



W razie braku jakichkolwiek ustaleń w sprawie umowy brexitu z UE, niezależnie od przyjętej wcześniej w środę opinii politycznej Izby Gmin przeciwko bezumownemu brexitowi, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.