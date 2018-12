T-Mobile pokazuje potencjał sieci piątej generacji

Polska jest pierwszym krajem europejskim i jednym z kilku zaledwie na świecie, gdzie uruchomiono funkcjonalną sieć 5G. Teraz operator edukuje przyszłych użytkowników nowej technologii i rozwiązań na niej opartych

Na początku grudnia w centrum Warszawy ruszyło pięć stacji bazowych 5G nadających w paśmie 3,5 GHz, z szerokością kanału 100 MHz. Każda z nich ma światłowodowe podłączenie do sieci 10 Gb/s. To na początek. Jak informuje T-Mobile, do którego należy sieć, będzie ona rozszerzana na kolejne dzielnice miasta, a z czasem na cały kraj.

Informacja i edukacja

Równolegle z uruchomieniem sieci rozpoczęło działalność #5G_LAB, centrum eksperymentalno-edukacyjne, w którym dzięki multimedialnym stanowiskom, korzystającym z rozwiązań wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, każdy może się przekonać, jak technologia ulepszy nasze życie. Odwiedzający #5G_LAB mogą dotknąć i osobiście skorzystać z realnych zastosowań technologii 5G. Futurystyczny pawilon #5G_LAB można odwiedzać do końca grudnia, codziennie od 10:00 do 20:00. Wstęp jest bezpłatny.

Uroczystość otwarcia #5G_LAB była jednocześnie symbolicznym uruchomieniem sieci 5G w Polsce (Fot. ARC)

— Wiemy, jak dzięki 5G będzie wyglądała przyszłość każdego z nas i tą wizją chcemy podzielić się ze wszystkimi, którzy zdecydują się odwiedzić #5G_LAB — powiedział Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska, w czasie uroczystości związanej z uruchomieniem sieci i otwarciem #5G_LAB. I taki właśnie cel przyświeca uruchomieniu laboratorium.

— Chcemy pokazać możliwie dużo rozwiązań opartych na sieci 5G. Czyli jak może wyglądać nasza przyszłość, na przykładach wykorzystania sieci piątej generacji do pracy i rozrywki. Część projektów pokazanych w #5G_LAB zostało zakończonych dosłownie kilka dni przed uruchomieniem centrum. Tu wszyscy zainteresowani będą więc mogli dotknąć realnych zastosowań technologii 5G, osobiście doświadczyć, jakie nowe, szerokie możliwości otwiera ta technologia, a jednocześnie zobaczyć, w jaki sposób pomoże nam kształtować przyszłość — wyjaśnia Rafał Federowicz, dyrektor Departamentu Sieci Stałej i Usług w T-Mobile Polska. Przy każdym stanowisku w centrum czekają specjaliści, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości, wytłumaczą, co i jak na danym stanowisku można zrobić i jak to wszystko się dzieje.

Zastosowania 5G w pigułce

#5G_LAB jest taką przestrzenią, w której na wybranych przykładach można się przekonać jak potężny potencjał idzie na technologię

5G. Jak obszerne to pole do testowania nowych rozwiązań, usług, urządzeń i całych struktur opartych na internecie piątej generacji. Zobaczymy między innymi gospodarstwo produkujące zdrową, naturalną żywność, zautomatyzowaną fabrykę, salę operacyjną,

w której najtrudniejsze operacje wykonuje robot sterowany przez chirurga znajdującego się w całkiem innym ośrodku. Każdy odwiedzający może pokierować inteligentnym miastem, sterując systemami smart city w wirtualnej rzeczywistości i będzie musiał poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. Jednocześnie, przekonamy się, w jaki sposób 5G wesprze indywidualnych użytkowników internetu w codziennym życiu, przewidując nasze potrzeby i pomagając nam zarządzać domem czy wspierając w pracy.

Odwiedzający laboratorium mogą poczuć (o ile to właściwe słowo), jak będzie wyglądała rozrywka przyszłości — przenosząc się wprost w środek wydarzenia sportowego, na boisko między zawodników, i obserwować każde ich zagranie z najlepszej możliwej perspektywy.

— Dla entuzjastów technologii przygotowaliśmy stanowiska prezentujące najciekawsze rozwiązania technologiczne stosowane w piątej generacji oraz symulację pozwalającą poczuć bezpośrednio, jak szybka i niezawodna jest sieć 5G — informuje Rafał Federowicz.

Zasadnicza różnica

Dlaczego tak ważna jest informacja i edukacja dotycząca 5G oraz rozwiązań opartych na tej technologii?

Piąta generacja nie oznacza tylko kolejnego „szybciej” — to raczej już taki poziom wykorzystania internetu, który zmienia jakościowo nasze życie. A polega na rewolucyjnej technice przesyłu danych — bardzo wysokich prędkościach, mierzonych w dziesiątkach gigabajtów na sekundę, bardzo niskich opóźnieniach i ogromnej pojemności sieci 5G, która pozwala przyłączać do niej nie tylko użytkowników, ale również urządzenia, popularnie nazywane „rzeczami” (internet rzeczy, IoT).

To oznacza w przyszłości oddanie znaczącej części naszych dotychczasowych zadań i decyzji setkom, tysiącom, milionom urządzeń. Będą one działać (i zarządzać) w naszym domu, w kuchni, garażu, budynku, na osiedlu, w mieście, świecie. Będą obsługiwać sieci energetyczne, komunikacyjne, porty, magazyny, fabryki. Maszyny połączone z siecią będą organizować naszą codzienną pracę, dbać o nasze zdrowie, przemieszczać nas wedle potrzeby... A jeśli zajdzie konieczność, zajmą się też wnętrzem naszego organizmu pod czujnym okiem chirurga, którego nawet nie spotkamy w czasie i miejscu, w którym odbywa się zabieg. Sieć 5G to gwałtowny rozwój Przemysłu 4.0, opartego na internecie, bezprzewodowego przemysłu przyszłości. To lapidarnie mówiąc, bardzo poważna zmiana — w życiu i gospodarce.

— Zacznijmy od smart city, gdzie czujniki zainstalowane w elementach infrastruktury miejskiej pomogą zarządzać miastem — rozładowywać korki, sterować oświetleniem ulicznym, miejscami parkingowymi, wywozem śmieci itd.

Z sieci 5G skorzysta również wieś — zastosowanie w rolnictwie będzie coraz szersze, np. dzięki czujnikom połączonym z internetem będzie można zdalnie zarządzać nawadnianiem pól, opryskami upraw, hodowlą zwierząt.

Można też wspomnieć o autonomicznych dronach przewożących krew lub narządy dla czekających na nie pacjentów czy też zwykłe przesyłki. Drony nie będą się przeciskać w korkach ulicznych, ale z niezawodną precyzją błyskawicznie dotrą na wskazane miejsce — wymienia przedstawiciel T-Mobile.

Oczywiście, nie wszystkie dziedziny ruszą jednocześnie z 5G. Najpierw jej rozwiązania zaimplementują te segmenty gospodarki, które są na to gotowe — przemysł, produkcja, transport, bankowość. Z czasem upowszechnią się rozwiązania oparte na immersive media (wirtualnej rzeczywistości/ VR i rozszerzonej rzeczywistości/AR) — część ich można zobaczyć w #5G_LAB.

Dzięki wysokim przepustowościom i niskim opóźnieniom możliwe staną się transmisje na żywo w wirtualnej rzeczywistości. To wykorzysta przemysł, medycyna i inne dziedziny, w tym rozrywka i media, które wejdą na niedostępny dziś poziom.

Inkubator innowacyjności

Niskie opóźnienia sieci 5G, rzędu pojedynczych milisekund (>30 milisekund w 4G), otwierają zupełnie nowe możliwości w różnych dziedzinach i ogromne pole dla rozwoju usług i produktów. Dlatego T-Mobile chce współpracować z przedsiębiorcami — wspólnie rozwijać, testować i przygotowywać do wdrożenia nowe usługi. Działania te prowadzone są już dziś we współpracy z partnerami biznesowymi, start-upami i działami badawczo-rozwojowymi dużych firm.

Jednostka operatora, zwana hubraum, czyli Centrum Innowacyjności Deutsche Telekom, jest odpowiedzialna za rozwój innowacji i produktów. Ma za zadanie eksplorację obszarów rozwoju i projektowanie konkretnych rozwiązań dla piątej generacji oraz budowanie ekosystemu usług. Można powiedzieć — z taką tezą zgadza się Jakub Pobola, szef hubraum — że jednostka ta ma za zadanie nieustanne poszerzanie wiedzy o technologii oraz zachęcanie otoczenia biznesowego do poszukiwania możliwości tworzenia konceptów i prototypów produktów wykorzystujących 5G.

Hubraum ma trzy biura, w Warszawie, Berlinie i Tel Avivie, i działa jako jednostka centralna Deutsche Telekom dla wszystkich podmiotów grupy.

Obecnie prowadzi dwa projekty: Low latency prototyping i 5G prototyping. Ten pierwszy, nieco starszy, ma już na koncie 15 projektów wykorzystujących potencjał sieci niskich opóźnień, ten drugi, który właśnie ruszył, ma przynieść kolejne projekty usług opartych na 5G. W prace zaangażowanych jest 10 start-upów, w styczniu przyłączy się 5 kolejnych.

Jeden z gotowych projektów, przechodzący właśnie testy, opracowany przez krakowski start-up 1000 realities, to usługa wykorzystująca AR — okulary do pracy w fabryce, w których — gdy użytkownik przez nie patrzy na dowolny element linii produkcyjnej — na jednym szkle wyświetlają się wszelkie parametry tejże linii, stany bieżące oraz ewentualne alarmy awarii, braku surowców itp.

Powstaje rynek

Jak tłumaczy Jakub Probola, dzięki proponowaniu innowacyjnych rozwiązań tworzy się rynek usług i produktów 5G, który będzie rósł i przez wiele kolejnych lat identyfikował następne możliwości tworzenia produktów.

Firmy, które przeszły już cyfyzację, są bardziej zainteresowane nowymi możliwościami niż te, które cyfryzacja dopiero czeka. Wraz z nią zmienia się sposób myślenia o własnym biznesie, np. że z silnym partnerem będzie łatwiej, że warto wykorzystać efekt skali, że nie wszystko trzeba mieć u siebie — od przechowywania danych w chmurze po systemy zarządzające online.

Przeskok mentalnościowy dotyczy również operatorów, którzy biorą na siebie ciężar edukacji i uświadamiania możliwości nowej technologii, inspirują do poszukiwania rozwiązań, przyjmują rolę przewodnika po 5G. T-Mobile proponuje swoim klientom warsztaty, gdzie mogą się zmierzyć z potencjałem nowej technologii, poznać i przetestować nowe rozwiązania. To budowanie sobie rynku przez edukację, inspirowanie oraz kreowanie całkiem nowego portfolio produktów. Warto, bo według analityków Goldman Sachs za 10 lat rynek Virtual Reality będzie wart 80 mld USD. Eksperci IDC oceniają, że wartość sprzedaży rozwiązań AR i VR już w przyszłym roku osiągnie prawie 18 mld USD. Jedna trzecia rynku to będą gry, za nimi segment wydarzeń na żywo, czyli wszelkiego rodzaju transmisje z imprez i innych wydarzeń.

