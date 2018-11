Tajani: bez innowacji i badań naukowych nie będziemy konkurencyjni

Bez innowacji i badań naukowych nie będziemy w stanie się rozwijać, być konkurencyjnymi i nie zagwarantujemy lepszego świata dla obywateli Unii Europejskiej – powiedział we wtorek szef PE Antonio Tajani podczas konferencji nt. europejskich badań i innowacji.

Przemawiając podczas otwarcia konferencji „EU research and innovation in our daily life”, Tajani podkreślił, że od początku lat 80. Unia Europejska kładła nacisk na badania i innowacje. W 1983 roku przyjęty został pierwszy unijny program ramowy w tej dziedzinie. W ramach aktualnie obowiązującego programu ramowego Horyzont 2020 do tej pory sfinansowano ponad 18 tys. projektów na łączną kwotę ponad 31 mld euro.

Zobacz więcej Antonio Tajani fot. Bloomberg

„Nie ma sektora, który nie skorzystałby z badań europejskich: medycyna, farmaceutyka, bezpieczeństwo żywności, nanotechnologia, sztuczna inteligencja, transport” – podkreślił Tajani.

Równocześnie ostrzegł przed rosnącą konkurencją dla europejskiej gospodarki ze strony m.in. Chin, Indii i Korei Płd. „Azja jest pierwszym obszarem kontynentalnym w dziedzinie badań i rozwoju – wyprzedziła tutaj Europę i USA. Nasz kontynent jest niestety aktualnie dopiero na trzecim miejscu – nie możemy jednak tracić terenu, nie możemy sobie na to pozwolić” – mówił szef PE.

„Tylko odwracając tę tendencję i inwestując więcej (w naukę i innowacje – PAP) możemy sprostać wyzwaniom ze strony naszych konkurentów” – podkreślił.

W odwróceniu tej tendencji pomóc ma projektowany właśnie nowy, wieloletni program ramowy z dziedziny badań i innowacji Horyzont Europa. Komisja Europejska proponuje, aby budżet tego programu – rozpisanego na lata 2021-2027 – wyniósł 100 mld euro. „Zdaniem Parlamentu Europejskiego jest to krok w dobrym kierunku. Uważamy jednak, że to nie wystarczy – żądamy zdecydowanie więcej ambicji” – powiedział Tajani, dodając, że właśnie dlatego 14 listopada PE przegłosował propozycję podniesienia środków do 120 mld euro.

„Nie wystarczy jednak inwestować więcej, trzeba to robić także lepiej” – stwierdził przewodniczący PE. „My Europejczycy często mamy bardzo ambitne i doskonałe publikacje naukowe, ale nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na konkretne wyniki dla naszego przemysłu i dla rynku. Nasi konkurenci - poczynając od Chin – są bardziej pragmatyczni. Dlatego też dobrze, że nowy program Horyzont Europa ma wspierać także innowacje zbliżone do rynku i do przedsiębiorstw” – mówił.

Tajani podkreślił również rolę, którą w procesie innowacji odgrywa współpraca między nauką a przemysłem. „80 proc. innowacji pochodzi z przemysłu. Ciągła dialektyka pomiędzy ośrodkami badawczymi, szkoleniowymi i przemysłem jest kluczem do rozwoju nowatorskiego i konkurencyjnego przemysłu. Jeśli osłabimy nasze wyższe uczelnie – naszą bazę przemysłową – stracimy motor rozwoju” – ostrzegł.

Celem konferencji „EU research and innovation in our daily life”, która odbyła się we wtorek w Brukseli, było zaprezentowanie innowacyjnych projektów podnoszących jakość życia mieszkańców Europy i finansowanych ze środków unijnych.