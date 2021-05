Tajlandia zaciągnie pożyczkę w wysokości 16 mld USD

Król Tajlandii Maha Vajiralongkorn zatwierdził plan zaciągnięcia pożyczki w wysokości 16 mld USD. Pieniądze mają posłużyć do ochrony drugiej co do wielkości gospodarki Azji Południowo-Wschodniej przed skutkami szalejącej epidemii koronawirusa.

fot. ATHIT PERAWONGMETHA/Reuters/Forum

Rząd może pożyczyć 500 mld bahtów (16 mld USD) na rynku lokalnym lub zagranicznym, aby sfinansować środki pomocowe dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. Nowy dług, zaciągnięty w formie pożyczek lub poprzez sprzedaż papierów wartościowych, będzie musiał zostać spłacony do września 2022 roku. – Nowy dług pomoże sfinansować środki pomocowe skierowane do małych i średnich firm, które mają problemy z dostępem do kredytów – powiedziała Danucha Pichayanan, sekretarz generalny Narodowej Rady Rozwoju Gospodarczego i Społecznego. Do września stosunek długu publicznego Tajlandii do PKB może wzrosnąć do 58,6 proc.

