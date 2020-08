Akcje Microsoftu, Walmart i Oracle tanieją na początku sesji na Wall Street z powodu obaw, że do sprzedaży amerykańskiego biznesu TikToka może nie dojść, pisze Reuters.

Chiny zmieniły zasady dotyczące eksportu nowych technologii, co może oznaczać, że sprzedaż przez ByteDane amerykańskiego biznesu TikToka będzie wymagać pozwolenia rządu. Skomplikowałoby to i postawiło pod znakiem zapytania transakcję, do której miałoby dojść już we wrześniu.

Na początku sierpnia prezydent Donald Trump zażądał sprzedaży amerykańskiego biznesu TikToka przez chiński ByteDance, powołując się na tworzone przez aplikację zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Ostrzegł, że jeśli to nie nastąpi do połowy września, zakaże używania aplikacji służącej do wideoblogowania w USA. Jedyną spółką, która oficjalnie poinformowała o rozmowach w sprawie kupna TikToka był Microsoft. Połączył z nim siły niedawno Walmart. Nieoficjalnie mówiło się, że aplikację chce kupić także Oracle. Spadki kursów Microsoftu, Walmart i Oracle zmniejszyły się po tym jak CNBC poinformowało, nie podając żadnego źródła, że transakcja sprzedaży amerykańskiego biznesu TikToka może być ogłoszona już we wtorek.

