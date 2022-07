Tanieją paliwa w USA

Stowarzyszenie motoryzacyjne American Automobile podało, że średnia cena galonu benzyny w USA zmalała do 4,374 USD. Oznacza to, że paliwo potaniało o ponad 10 proc. w stosunku do rekordowej ceny odnotowanej w zeszłym miesiącu.

– Ceny spadają od 34 dni o około 50 centów za galon. To oszczędza przeciętnemu kierowcy około 25 USD miesięcznie. Wiem, że te dodatkowe dolary i centy coś znaczą. To przestrzeń do oddychania. A my jeszcze nie skończyliśmy prac nad kolejnymi obniżkami – skomentował sytuację na rynku prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden.