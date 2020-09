Tankowce z powrotem u wybrzeży Libii

Po spadku cen ropy naftowej na początku bieżącego tygodnia, jego druga połowa przyniosła większą aktywność strony popytowej i szansę na neutralne zakończenie całego tygodnia. Notowania ropy naftowej Brent obecnie oscylują w okolicach 42,30-42,40 USD za baryłkę, podczas gdy cena ropy WTI porusza się w rejonie 40,20-40,30 USD za baryłkę.

Niemniej, bieżący tydzień ogólnie upływa na rynku ropy naftowej spokojnie. Pozytywnym akcentem były dane pokazujące spadek zapasów ropy naftowej, benzyny i destylatów w Stanach Zjednoczonych, a także niezłe odczyty PMI dla kluczowych gospodarek świata. Niemniej, nieustannie dużą presję podażową na ceny ropy wywierają obawy o popyt w obliczu drugiej fali pandemii i związanego z tym widocznego w tym tygodniu nastawienia risk-off wśród globalnych inwestorów.

Swoją cegiełkę do presji podażowej dołożyła także Libia, która ogłosiła wznowienie produkcji ropy naftowej na niektórych polach naftowych oraz ponowny eksport surowca z wybranych portów. Dla przemysłu naftowego Libii jest to ogromny krok naprzód, ponieważ od stycznia w kraju tym trwały blokady infrastruktury naftowej, które uniemożliwiały prowadzenie normalnych operacji. Od wczoraj pojawiają się już doniesienia o pierwszych tankowcach napływających do portów w Libii. Załadunek ropy w porcie Hariga kontynuuje tankowiec Delta Hellas, wynajęty przez chińską firmę Unipec, a w kolejce czeka kolejny tankowiec, Marlin Shikoku.

Wzrost podaży ropy naftowej z Libii jest w tym momencie wyjątkowo niepotrzebny – biorąc pod uwagę obniżony popyt na ropę na świecie i wątłe szanse na jego szybkie odbudowanie. Jednak sytuacja w Libii i tak nie ma większego przełożenia na ceny ropy naftowej w dłuższej perspektywie, bowiem tamtejsza produkcja ropy naftowej jest relatywnie niewielka, a inwestorzy przyzwyczaili się już do nieprzewidywalności związanej z sytuacją w tym kraju.