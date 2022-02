Tańszy gaz ziemny

Wszystkie sesje notowań gazu na niderlandzkim ENDEXie kończyły się w tym tygodniu na minusie. Czwartkowa sesja zamknęła się z ceną 74.353 EUR za MWh. Na giełdzie w Londynie wyceny oscylują w granicy 180 pensów za therm.

Ceny gazu w Europie wciąż przewyższają ich azjatyckie odpowiedniki. W związku z tym spora część statków obsługujących przewozy płynnego gazu ziemnego została przekierowana z Pacyfiku na Atlantyk. Według danych opublikowanych przez Bloomberga, ceny za wynajęcie jednego gazowca LNG na szlaku Stany Zjednoczone – Europa spadły z około 300000 USD (stan na grudzień 2021) za jeden dzień podróży do poziomu poniżej zera. Duża dostępność gazowców w okolicy amerykańskiego wybrzeża oraz malejący popyt na gaz w Europie sprawiają, że właścicielom statków bardziej opłaca się dopłacić do transportu, niż zawracać niezatrudniony statek do macierzystego portu.

Ogromne zainteresowanie amerykańskim płynnym gazem ziemnym w Europie odbiło się na jego cenach w ostatnich tygodniach. Notowania kontraktów terminowych na nowojorskiej giełdzie NYMEX 2 lutego zamknęły się na poziomie 5,50$ za MMBtu (milion metrycznych brytyjskich jednostek ciepła), co oznaczało wzrost o ponad 50% od początku roku. Jednak ostatnie sześć sesji stało pod znakiem mocnych spadków. Notowania gazu ziemnego straciły w tym okresie 28%.

Piątkowa sesja na nowojorskiej giełdzie towarowej otworzyła się po 3,94 dolara dla marcowego kontraktu na LNG. Na ten moment gaz drożeje o 1%, z ceną oscylującą w okolicach 4$ za MMBtu.