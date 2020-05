Tarcza Antykryzysowa: BGK umożliwił firmom pozyskanie 5,5 mld zł kredytów

Już prawie 9 tys. firm skorzystało z gwarancji de minimis z pakietu pomocowego BGK. Dzięki nim przedsiębiorcy uzyskali kredyty o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł. Zmiana zasad w programie gwarancji de minimis to jedno z pierwszych rozwiązań wprowadzonych do Tarczy Antykryzysowej rządu Mateusza Morawieckiego.

Spośród programów pomocowych BGK to właśnie gwarancje de minimis cieszą się dotychczas największym zainteresowaniem przedsiębiorców. Dynamika wzrostu udzielonych gwarancji w czasie pandemii, w porównaniu do okresu z początku 2020 roku, wynosi aż 170 proc. Przedsiębiorcy dostrzegają skuteczność rozwiązania oferowanego przez BGK. Potwierdzają to dane z badania kondycji MŚP w czasie pandemii, przeprowadzone przez bank w okresie 14–25 kwietnia i 27 kwietnia – 8 maja — aż 8,7 proc. badanych deklaruje, że skorzystało lub planuje skorzystać z gwarancji de minimis.

Już 19 marca, a zatem w pierwszych dniach pandemii, bank zwiększył poziom zabezpieczenia kredytu gwarancją z 60 proc. do 80 proc. kredytu. Dodatkowo BGK wydłużył okres gwarancji — z 27 do 39 miesięcy, a także zrezygnował z prowizji za pierwszy rok (wcześniej wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku). Maksymalna wartość gwarancji to 3,5 mln zł. Szybkie wprowadzenie zmian było możliwe dzięki ogromnej mobilizacji resortów finansów i rozwoju, państwowego banku rozwoju oraz banków kredytujących.

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego i Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beaty Daszyńskiej-Muzyczka w firmie Monolit. Zambrów 21.05.2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie współpracuje z polskim rządem i włączył się we wsparcie gospodarki. Zmiany w zasadach udzielania gwarancji de minimis były pierwszym lekarstwem na kryzys. Łącznie w Banku Gospodarstwa Krajowego jest 10 programów pomocowych dla firm każdej wielkości i z każdej branży, od gwarancji de minimis dla MŚP do Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla największych firm.

O gwarancje de minimis na korzystniejszych warunkach najczęściej ubiegają się mikroprzedsiębiorstwa (ponad 6 tys. udzielonych gwarancji) i małe firmy (ponad 2,1 tys. udzielonych gwarancji). Kredyt zabezpieczony gwarancją BGK dostało także już ponad 700 średnich firm.

Z programu najczęściej korzystają branże transportowa i budowlana, a także firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym. Średnia wartość kredytu zabezpieczonego gwarancją to 566 tys. zł.

Z gwarancji de minimis mogą korzystać firmy z sektora MŚP. Z myślą o dużych i średnich firmach BGK uruchomił także Fundusz Gwarancji Płynnościowych, który umożliwia objęcie gwarancją kredytu obrotowego do 80 proc. wartości. Wartość kredytu nie może przekroczyć 250 mln zł, a gwarancji udzielają banki komercyjne do końca roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest przygotowany do zabezpieczenia gwarancjami kredytów o wartości 120-130 mld zł.

Program gwarancji de minimis ruszył w 2013 roku. Od tego czasu skorzystało z niego już ponad 160 tysięcy firm. Gwarancje objęły kredyty na łączną kwotę 126 mld zł. Dzięki programowi powstało lub zostało utrzymanych ponad 200 tys. nowych miejsc pracy. Dziś to skuteczne wsparcie w przetrwaniu okresu finansowej niepewności.

