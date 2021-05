Jeden z największych amerykańskich detalistów, koncern Target Corporation przewiduje, że jego marże w tym roku będą wyższe niż wcześniej oczekiwał. To zasługa pewnej zmiany profilu sprzedaży w stronę produktów gwarantujących większy zysk.

Najnowsza prognoza zakłada, ze całoroczna marża zysku operacyjnego w 2021 r. wyniesie znacznie więcej niż ubiegłoroczne 7 proc. a być może przekroczy nawet 8 proc.

Jeszcze w marcu rynkowy potentat ostrzegał, że może to być wartość z przedziały 6-7 proc., ale ostatnie dane o odrodzeniu wydatków konsumentów i sprzedaży detalicznej po ostatnich blokadach pozwoliły na większy optymizm.

Dobre efekty przynosi transformacja biznesu na bardziej skierowany na sprzedaż online i produkty wysokomarżowe. W pierwszym kwartale marki własne Targetu, do których należą ubrania dziecięce Cat & Jack i odzież sportowa dla kobiet All in Motion, radziły sobie dobrze, odnotowując rekordowy wzrost o 36 proc. w tym okresie. Marki własne przynoszą większe marże zysku, a także pomagają zrównoważyć wzrost cen przez sprzedawców spowodowany inflacją kosztów nakładów.

Sprzedaż odzieży wzrosła o ponad 60 proc. w pierwszych trzech miesiącach br., artykułów gospodarstwa domowego o około 35 proc., a artykułów takich jak sprzęt AGD i artykuły sportowe o ponad 30 proc.