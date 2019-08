Tauron: do połowy roku więcej nowych mikroinstalacji OZE niż w całym 2018 r.

Do połowy tego roku działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej 8,7 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ponad 108 megawatów. To więcej niż w całym ub. roku, kiedy przyłączono ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 75 MW - podała spółka.

W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ponad 25 tys. mikroinstalacji, głównie fotowoltaicznych, o łącznej mocy 215 megawatów. Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW.



W ostatnich trzech latach ilość takich instalacji rośnie skokowo - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów) do ponad 8 tys. przed rokiem oraz 8,7 tys. w pierwszym półroczu tego roku. W odniesieniu do pierwszej połowy roku 2018 wzrost jest niemal trzykrotny.



Spośród wszystkich przyłączonych w tym roku odnawialnych źródeł energii, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Ponadto, do sieci przyłączono trzy elektrownie wiatrowe i trzy wodne, a także elektrownię wykorzystującą biogaz rolniczy.



Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 235 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.