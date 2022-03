Tauron ponownie szuka prezesa

Tauron poinformował też, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy w ocenie Rady Nadzorczej spółki najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji, odbędą się 6 kwietnia.

Obowiązki prezesa Taurona pełni obecnie wiceprezes ds. handlu Artur Michałowski.

Spółka nie ma prezesa od 4 sierpnia 2021 r., kiedy funkcję przestał pełnić Paweł Strączyński. Objął on stanowisko 1 kwietnia 2021 r., a 2 lipca złożył rezygnację z dniem 4 sierpnia. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała Artura Michałowskiego - przez poprzednie pięć lat wiceprezesa spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa - na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji prezesa spółki.

Rozpisany w lipcu 2021 r. konkurs na prezesa oraz trzech wiceprezesów Taurona nie został rozstrzygnięty. Podobnie zakończył się kolejny konkurs, rozpisany w sierpniu.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującą kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającą przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ok. 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,7 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.