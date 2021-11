Tauron: współpraca z PGE dotyczy morskiej energetyki wiatrowej

Współpraca Grupy Tauron z Polską Grupą Energetyczną (PGE), której dotyczy poniedziałkowa informacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczy rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim - wyjaśniają przedstawiciele Taurona.

Jak podał w poniedziałek UOKiK, 28 października do Urzędu wpłynął wniosek dotyczący koncentracji, polegającej na utworzeniu przez PGE i Tauron "wspólnego przedsiębiorcy", który będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej.

fot. Bloomberg

"Współpraca PGE i Tauron dotyczy rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Spółki energetyczne wspólnie podejmą starania zmierzające do uzyskania pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp dla potrzeb budowy morskich elektrowni wiatrowych" - wyjaśnił PAP rzecznik Taurona Łukasz Zimnoch.

Na początku tego roku Tauron, PGE i Enea podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Jak wówczas informowano, Grupy utworzą wspólną spółkę celową, która będzie budować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.

Podczas wrześniowego forum ekonomicznego w Karpaczu, p.o. prezesa Taurona Artur Michałowski zadeklarował, że Grupa Tauron chce mieć w 2030 roku morskie farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy 1 GW. Dodał, że spółka chciałaby wejść w pewne obszary samodzielnie, ale bardziej jej zależy na wspólnym przedsięwzięciu z innymi spółkami Skarbu Państwa.

W końcu czerwca br. wygasła nawiązana w ub. roku współpraca Taurona z portugalsko-francuską firmą OW Offshore - w tamtej umowie zakładano, że obaj partnerzy będą wzajemnie inwestować w swoje spółki posiadające projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Po wygaśnięciu umowy przedstawiciele Taurona zapewnili, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej nadal jest jednym z priorytetów Grupy, zaś realizowany przez Tauron "zielony zwrot" będzie oparty m.in. na farmach wiatrowych na morzu i na lądzie. W zakresie offshore Tauron zadeklarował współpracę z PGE i Eneą.

W ramach ogłoszonej wiosną 2019 r. polityki "zielonego zwrotu", do 2025 r. Tauron zamierza m.in. zainwestować w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażować się w budowę morskich farm wiatrowych.

We wrześniu 2019 r. Grupa kupiła pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz nabyła prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW. Później Tauron kupił także projekt farmy o docelowej mocy 30 MW, która do sierpnia 2022 r. powstanie w gminach Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim (Łódzkie).

Obecnie Tauron dysponuje farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Do 2025 r. Grupa chce mieć ponad tysiąc megawatów mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie. Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze Tauron realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych.