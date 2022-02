Tauron Wydobycie i PKP Cargo z umowami na przewozy za ponad 100 mln zł

Jak zaznaczono, PKP Cargo przewiezie paliwa zarówno do elektrowni i elektrociepłowni grupy Tauron, jak i do innych odbiorców na terenie kraju.

Oferty PKP Cargo zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby Tauronu Wydobycie. Spółki podpisały dwie umowy na przewozy kolejowe węgla o łącznej szacowanej wartości szacowanej na blisko 107 mln zł. Umowy obowiązują do kwietnia 2023 r.

fot. AW, Puls Biznesu

„Sprawny transport kolejowy paliwa węglowego z naszych trzech kopalń dla elektrowni i elektrociepłowni to istotna składowa systemu bezpieczeństwa energetycznego, dlatego cieszymy się, że przetarg wygrał sprawdzony partner biznesowy w tym zakresie, co pozwoli na kontynuację wieloletniej współpracy” – skomentował, cytowany prezes Tauronu Wydobycie, Jacek Pytel.

„Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Grupą Tauron, która jest jednym z kluczowych klientów PKP Cargo. Przewozy węgla to jedna ze strategicznych specjalizacji naszej spółki, z powodu której PKP Cargo jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski” – dodał p.o. prezesa zarządu przewoźnika Władysław Szczepkowski.

PKP Cargo ma przewieźć łącznie 4,4 mln ton węgla z trzech kopalń Tauronu Wydobycie, tj. zakładów górniczych Sobieski, Janina oraz Brzeszcze.

Blisko 3,9 mln ton to węgiel przeznaczony dla jednostek wytwórczych spółek Tauron Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (operator nowego bloku 910MW). Pozostała masa zrealizowana zostanie do innych odbiorców rozmieszczonych na terenie całej Polski. Do obsługi kontraktu PKP Cargo ma wykorzystywać standardowe wagony węglarki serii Ea oraz wagony samowyładowcze typu Fa.

W poniedziałkowym komunikacie zaznaczono, że Tauron Wydobycie odnotowuje znacznie większe zapotrzebowanie na produkty węglowe, niż w ub. latach - zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Jak podano, 2021 r. spółka zamknęła „ze znacznie większymi przychodami ze sprzedaży węgla”, co pozwoliło poprawić jej płynność i powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki w kolejnych miesiącach.

Z kolei grupa PKP Cargo – według danych GUS – przewiozła w 2021 r. prawie 93 mln ton ładunków i odnotowała wzrost przewozów o 9,8 procent w stosunku do 2020 r. „W dużej części ten wzrost wynikał z wyższego zapotrzebowania na węgiel kamienny przede wszystkim ze strony sektora energetycznego i ciepłowniczego” – zaznaczono w poniedziałkowej informacji.