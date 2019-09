Tauron Wydobycie podwoi produkcję węgla do ogrzewania domów

W najbliższych trzech latach spółka Tauron Wydobycie zamierza podwoić produkcję tzw. średnich sortymentów węgla, czyli gatunków najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Będzie to możliwe dzięki wartej ponad 20 mln zł modernizacji kompleksu technologicznego.

"Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie, tj. zwiększenie produkcji sortymentów średnich, jak Groszek i Jaret, oraz poprawa parametrów jakościowych produktów" - podała w czwartek spółka. Podkreśliła, że chodzi także o zachowanie obowiązujących w Polsce norm jakościowych węgla.



Wśród odbiorców ogrzewających swoje domy węglem, od lat bardzo popularne są tzw. ekogroszki - gatunek powstający z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się z reguły dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Producenci zaliczają ekogroszek do tzw. ekologicznych produktów grzewczych - w tym roku Tauron Wydobycie dostarczy na rynek 45 tys. ton takich produktów.



Planowane na jesień tego roku uruchomienie w Jaworznie zmodernizowanego kompleksu technologicznego ma umożliwić produkcję paliw węglowych m.in. do wytwarzania ekogroszków. Warta ponad 20 mln zł modernizacja rozpoczęła się trzy lata temu. Po jej zakończeniu roczna zdolność kompleksu wzbogacania miałów wyniesie nawet do prawie 2,2 mln ton tzw. węgla handlowego.



"W wyniku modernizacji kompleksu nastąpi wzrost produkcji sortymentów średnich, w szczególności składnika mieszanek ekogroszków – Jaretu. Szacowana wielkość produkcji sortymentów średnich wynosi obecnie 95 tys. ton, a w kolejnych latach będzie wzrastać, do osiągniecia w 2022 roku wydajności na poziomie 190 tys. ton" - poinformował PAP rzecznik spółki Tauron Wydobycie Daniel Iwan.



Modernizacja węzła technologicznego produkcji węgla Jaret była jednym z głównych celów przedsięwzięcia w Jaworznie. Jaret należy do ważniejszych produktów kopalni z racji tego, że coraz większa grupa odbiorców indywidualnych dostosowuje swoje domowe kotły właśnie do spalania ekogroszków. Tauron Wydobycie sprzedaje je m.in. przez internet.



Prezes spółki Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie prasowym, zadeklarował, że firma stawia na dokończenie inwestycji, które poprawią jakość produkowanych paliw węglowych oraz podniosą wydajność i efektywność zakładów górniczych. "Modernizowany kompleks produkcyjny w zakładzie górniczym Sobieski to rozwiązanie z zakresu automatyzacji, które wzbogaca i przetwarza surowy urobek na produkty handlowe o wyższej wartości rynkowej i bardziej przyjazne środowisku" - powiedział prezes.



Do spółki Tauron Wydobycie należą zakłady górnicze: Sobieski, Janina i Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje program inwestycyjny. Firma posiada ok. 40 proc. zagospodarowanych krajowych zasobów bilansowych węgla energetycznego oraz 10-proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Klientom indywidulanym oferuje m.in. ekogroszki.