Tauron zaprezentował założenia pilotażowej instalacji przekształcania CO2 w gaz ziemny

Tauron zaprezentował w środę we Wrocławiu działanie pilotażowej instalacji przekształcającej CO2 w gaz ziemny. Instalacja wychwytuje z bloku energetycznego elektrowni w Łaziskach CO2 i przekształca go w syntetycznych gaz ziemny do napędzania samochodów (SNG).

Tauron zaprezentował innowacyjny projekt podczas IV Kongresu Energetycznego, który w środę rozpoczął się we Wrocławiu.



Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju, podkreślił, że prace nad instalacją przekształcającą CO2 w SNG to wynik działań spółki zmierzających do sprostania dwóm wyzwaniom energetyki. „To wielkoskalowe składowanie energii oraz zagospodarowanie CO2. Masowe magazynowanie energii to jeden z głównych czynników, który będzie budował przyszłe systemu energetyczne, zaś wychwyt i ekonomiczne wykorzystanie CO2 to przyszłość jeśli chodzi o troskę o klimat” - mówił wiceprezes.



Prezes Tauron Wytwarzanie Kazimierz Szynol powiedział, że nowatorskie rozwiązanie wykorzystuje pracującą w elektrowni w Łaziskach instalację do usuwania CO2 ze spalin oraz uzupełnioną i zintegrowaną instalację do produkcji z wody w procesie elektrolizy wodoru. „Przy użyciu tych instalacji jesteśmy w stanie produkować gaz syntetyczny” - mówił Szynol.



Dodał, że wyprodukowany gaz może być kierowany do sieci gazowej, albo wykorzystywany jako paliwo do samochodów. „W procesie produkcji uzyskuje się ciepło i kieruje się je z powrotem do instalacja wychwytu spali, która potrzebuje tego ciepła bardzo dużo” - powiedział prezes.



Szynol podkreślił, że pilotażowa instalacja została uruchomiona w tym roku. „Mamy już stację, w którym można zatankować do auta wyprodukowany gaz” - powiedział. Dodał, że obecnie trwają prace nad optymalizacją instalacji. Tauron chce, by produkowała ona 500 metrów sześciennych gazu na godzinę.



„W 2020 r. chcemy dokonać pierwszej komercjalizacji tego projektu” - powiedział Szynol.



Pilotażowa instalacja CO2-SNG została zaprojektowana i zbudowana w Elektrowni Łaziska w ramach projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest TAURON Wytwarzanie. Projekt jest dofinansowany ze środków KIC InnoEnergy. Koszt tego projektu to 5,5 mln zł.