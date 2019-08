Tchórzewski: „Mój Prąd” ma zachęcić do OZE

Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też skorzystania z dotychczasowego mechanizmu, powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski w opublikowanej w piątek rozmowie z portalem BiznesAlert.pl.

Jak wyjaśnił, "program +Mój Prąd+ jest dodatkową zachętą dla tych wszystkich, którzy chcą mieć w swoich gospodarstwach domowych energię elektryczną, pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.



"Oczekuję, że w wyniku nowelizacji ustawy o OZE, zwiększy się liczba osób korzystających ze wsparcia regulacyjnego OZE. Przed zmianami ustawy i rozszerzeniem katalogu prosumentów istniał mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców inwestujących w mikroinstalacje OZE. Mechanizm ten bazował na cenie zakupu energii wynoszącej 100 proc. ceny energii na rynku konkurencyjnym. Nie był to tak motywujący mechanizm, jak bezkosztowe wsparcie typu prosumenckiego" - powiedział portalowi minister.



Tchórzewski pytany, czy dzięki mikroinstalacjom OZE uda się spełnić unijny cel na 2020 r., wynoszący 15 proc. w końcowym zużyciu energii brutto, odpowiedział: "W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż sektor prosumencki i mikroinstalacje OZE nie były dotychczas przez Rząd RP brane pod uwagę jako element istotnie przyczyniający się do osiągnięcia przez Polskę celu krajowego na poziomie co najmniej 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku".



Jak wyjaśnił, "rozwój sektora prosumenckiego i wzrost liczby mikroinstalacji postrzegany jest raczej jako element mający istotny wpływ na poprawę jakości powietrza i rozwój innowacji na poziomie lokalnym". "Sprzyja też przyspieszeniu modernizacji elektroenergetycznego systemu przesyłowego na poziomie odbiorcy końcowego. To wartość, której na tle całego sektora elektroenergetycznego nie należy lekceważyć" - mówił.



Szef resortu energii przypomniał także, że uchwalona 19 lipca 2019 roku nowela ustawy o odnawianych źródłach energii rozszerza katalog prosumentów oraz katalog wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, mogących korzystać z systemów wsparcia w postaci: gwarantowanej ceny zakupu określanej jako feed-in tariff, oraz gwarantowanej premii (feed-in premium), co z pewnością w latach następnych przyczyni się jeszcze do rozwoju sektora OZE w Polsce.



Minister energii w rozmowie był pytany również o losy ustawy dotyczącej rozwoju morskich farm wiatrowych oraz to, czy uda się ją przyjąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. "Obecnie trwają w Ministerstwie Energii prace koncepcyjne nad założeniami prawnymi. Zmiana przepisów prawa energetycznego powinna wprowadzić nowe rozwiązania systemowe dla funkcjonowania inwestycji OZE na Bałtyku. Regulacje krajowe w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają bowiem skutecznego kształtowania polityki rozwoju morskich farm wiatrowych. W szczególności myślę tu o systemie wsparcia oraz strukturze wytwarzania energii z tych źródeł" - mówił. Jak podkreślił, "chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce".



"W ramach prowadzonych przez ministerstwo prac chcemy przygotować dobry, rządowy projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej. W dalszej perspektywie będzie on przedmiotem prac legislacyjnych, w tym konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakość tych rozwiązań jest kluczowa, ale mam nadzieję, że zdążymy jeszcze w bieżącym roku" - zadeklarował Tchórzewski.