Tchórzewski: spółki energetyczne są niezależne

Spółki energetyczne są niezależne, moje słowa o tym, że wycofają wnioski taryfowe na przyszły rok, to przypuszczenia, powiedział w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji energii i skarbu państwa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zobacz więcej Krzysztof Tchórzewski fot. Marek Wiśniewski

Podczas posiedzenia sejmowej komisji posłowie pytają Tchórzewskiego o działania resortu w związku ze wzrostem cen energii wynikającym ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 i cen węgla.



Podczas swego środowego wystąpienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie będzie podwyżek cen energii.



Jak mówił Tchórzewski, "wypowiedź premiera jest dla mnie kierunkowskazem, to nie ulega wątpliwości".



Tchórzewski nawiązał też do swojej środowej rozmowy z dziennikarzami, która została opublikowana na stronie TVN24BiS. Powiedział: "Spółki wycofają wnioski, bo to jest dobra sytuacja, by się zastanowić nad tym, co zostało zrobione, i dokładnie przemyśleć. Skoro prezes URE zwraca się, by wnioski miały zostać wycofane, to dlaczego mają nie wycofać. Mają czas, by popatrzeć, przyjrzeć się. (...) Jeśli prezes URE zwraca się do spółek, by wycofali wnioski i dokonali przeglądu jeszcze raz sytuacji, to powinni to zrobić. To polecenie prezesa URE".



W czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji energii Tchórzewski mówił, że trzeba pamiętać, "że mamy spółki (energetyczne - PAP) niezależne".



"Wyraźnie powiedziałem, że przypuszczam, że spółki energetyczne wycofają swoje wnioski, ale nie powiedziałem, że nakażę ani, że mogę to zrobić. Ja po prostu nie mogę tego zrobić. Na dzień dzisiejszy, po analizie pytań URE, widać wyraźnie, że spółki nie będą wycofywały wniosków, że nie mają podstaw, by w tym momencie te wnioski wycofać" - mówił Tchórzewski.



We wtorek Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że jego prezes wzywa dystrybutorów i sprzedawców energii do przedstawienia szczegółowych informacji na temat możliwych oszczędności w spółkach, o których informował wcześniej minister energii.



Regulator zapowiedział, że zwróci się także do ministra energii o przekazanie danych, które „pozwoliły na oszacowanie oszczędności w spółkach energetycznych na ok. 1 mld zł”.



W ocenie URE pojawiająca się możliwość oszczędności wskazuje, że przedsiębiorstwa energetyczne powinny ponownie przeanalizować i skorygować wnioski taryfowe. Prezes URE oczekuje na odpowiedzi przedsiębiorstw do 18 grudnia.