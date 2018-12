Tchórzewski wystąpi do szefów rad nadzorczych firm energetycznych ws. sprowadzenia cen do minimum

Wystąpienie do przewodniczących rad nadzorczych koncernów energetycznych, w celu przygotowania audytu kosztów i wprowadzenia nadzwyczajnych procedur oszczędnościowych, by sprowadzić ceny energii dla samorządów (JST) i firm do minimum - zapowiedział w czwartek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zobacz więcej Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Tchórzewski odpowiadał w Sejmie na pytanie Mirosława Pampucha (N) m.in. w sprawie skokowego - o 60-70 proc. - wzrostu cen energii elektrycznej w roku 2019 dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i podmiotów gospodarczych.



"Jeśli chodzi o jednostki i większe przedsiębiorstwa, tutaj ceny prezes URE nie wyznacza i jest to cena na styku sprzedawcy i samorządów. Chciałbym tylko podać, że rzeczywiście zauważamy, że te ceny są wysokie. I nie tylko w stosunku do samorządów, ale i do części dużych przedsiębiorstw" - przyznał minister.



"I z tego tytuły przygotowuję w tej chwili wystąpienie - korzystając z prawa większościowego akcjonariusza - do przewodniczących rad nadzorczych z prośbą o to, żeby dokonali audytu kosztów w kierunku wprowadzenia nadzwyczajnych procedur oszczędnościowych w przedsiębiorstwach celem sprowadzenia tych cen do minimum, na tyle na ile można" - zapowiedział Tchórzewski.



Poinformował, że takie działanie jest możliwe z punktu widzenia praw większościowego akcjonariusza. Zaznaczył, że w tym przypadku mamy do czynienia z korporacjami, które są spółkami giełdowymi o bardzo mieszanym akcjonariacie.



"I nie jest nasza winą, że one zostały urynkowione i są notowane na giełdzie, stąd Skarb Państwa nie ma tutaj głosu. Chodzi o to, że tylko w ten sposób możemy korzystać i mam nadzieję, że w ciągu roku te ceny się jeszcze zmienią" - powiedział.



Dodał, że "to jest kwestia też odpowiednich urzędów i pilnowania". "Jako minister energii nakazać nie mogę, ale zwracam się do przewodniczących rad nadzorczych o dokładne zbadanie poziomu kosztów i tego, dlaczego takie ceny są a nie inne" - mówił.