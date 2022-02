Technologia znów ciągnie akcje w dół

Wiele wskazuje na to, że powrót zaufania do spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych był tylko chwilowy, a rozczarowujące wyniki Meta i Spotify znów pobudziły do działania obóz niedźwiedzi. W efekcie spada wycena kontraktów na indeksy amerykańskich giełd, przy czym dla rynku technologicznego Nasdaq momentami o ponad 2 proc.

fot. Michael Nagle/Bloomberg