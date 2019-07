Technologie na miarę cyfrowej rewolucji

Digitalizacja procesów wymusiła na firmach wdrożenie nowych rozwiązań biznesowych. Firmy stają się coraz bardziej elastyczne pod względem odpowiadania na potrzeby pokolenia cyfrowej transformacji, które na co dzień żyją Instagramem, Facebookiem czy Snapchatem i wcale nie chcą z tego rezygnować, funkcjonując w przestrzeni zawodowej. Dziś liczy się dostarczanie takich rozwiązań technologicznych, które gwarantują zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność oraz dostosowane są do wymagań millenialsów.

Miliardy zaoszczędzone dzięki chatbotom

Wystarczy, że zajrzymy na stronę jednego z ulubionych sklepów internetowych, swojej placówki medycznej lub na stronę banku. Nie musimy już rozmawiać z konsultantem lub czekać na połączenie, wysłuchując komunikatów automatycznej sekretarki. Możemy za to zadać pytanie poprzez konwersacyjny interfejs, coraz częściej wykorzystywany do obsługi klienta.

Mike Ettling, CEO Unit4

- Pewność, że mamy do dyspozycji konwersacyjne interfejsy czy to, że mają one zdolność prowadzenia z użytkownikiem rozmowy, jest kluczowa do tego, by angażować pokolenie tzw. „Digital Natives” - mówi Mike Ettling, CEO w firmie Unit4, która w Polsce dostarcza systemy informatyczne i aplikacje marki TETA. I nie mam tu na myśli jedynie obsługi klienta ale także budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników firmy, do których taki rodzaj oprogramowania powinien być kierowany – dodaje Ettling.

Co więcej, wprowadzenie aplikacji z cyfrowym asystentem pozwala na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa. Według Juniper Research do 2022 roku tylko banki zaoszczędzą dzięki obsłudze chat botów ponad osiem miliardów dolarów.

Z tego samego powodu rośnie znaczenie rozwiązań chmurowych i SaaS (Software as a Service). Gwoli wyjaśnienia, SaaS jest rodzajem chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana na komputerach dostawcy usługi, a użytkownikom udostępniana przez internet – dzięki temu firma nie musi zatrudniać specjalistów, którzy będą zajmować się dodatkowo obsługiwaniem i utrzymywaniem systemu.

Powody zainteresowania chmurą

Są dwa powody rosnącego zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi. Po pierwsze, są najbardziej opłacalnym sposobem konsumowania software’u. Zakup oprogramowania, zarządzanie nim, to cały rozbudowany proces, tymczasem tutaj wystarczy zalogować się aby mieć pełny dostęp do potrzebnych funkcjonalności.

- To definitywnie obniża koszty, ale pozwala także na oszczędność czasu – wyjaśnia Mike Ettling. - Kolejnym i chyba najważniejszym powodem rozwoju rozwiązań w modelu SaaS jest fakt, że mają pozytywny wpływ na zmiany w modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ dostawcy usług w chmurze, takich jak aplikacje TETA, oferują standardowe sposoby działania oprogramowania, które użytkownik/konsument może zaadaptować. Bazują one na dobrych praktykach i dostosowanie się do nich może być korzystne dla całej organizacji.

- Stary model pozwalał na znalezienie bardzo elastycznego ale kosztownego oprogramowania i użytkowanie go w sposób wygodny dla organizacji. Moim zdaniem nie jest to najlepsza praktyka. Chmura działa w taki sposób, że klienci mogą się prosto przystosować do predefiniowanych procedur, a firma działa szybciej i sprawniej, dzięki czemu szybciej widoczny jest zwrot z inwestycji. – wyjaśnia Mike Ettling.

Rozwiązania cloud computing docenia się za mobilność, skalowalność i oszczędność. Ponadto wykorzystywanie chmur jest bezpieczne, bo dane są szyfrowane, a fakt, że możemy z niej korzystać w dowolnym miejscu, logując się za pomocą smartfona, niewątpliwie ułatwia życie zarówno pracownikom, jak i zarządzającym. Chmura daje też możliwość znacznie szybszego dostosowania się do innowacji.

- W świecie rzeczywistym jako firma znajdujesz konsumentów, masz klientów, wciąż korzystasz ze swojego pierwszego rozwiązania informatycznego, którego nie zaktualizowałeś od pięciu lat. I jesteś teraz tak daleko w tyle jeśli chodzi o innowację, że masz przed sobą dużo do nadrobienia – kwituje Ettling - W świecie chmury, podłączasz się do systemu i wszystko jest dostępne w najnowszej, zaktualizowanej wersji. Tak jak wtedy, kiedy masz nowego iPhone’a. Nawet nie zauważasz zmiany, bo ustawienia aktualizują się same.

Employee Experience – technologia przyjacielem pracownika

Nie sposób nie wspomnieć również o coraz istotniejszej roli, jaką ma do odegrania oprogramowanie w budowaniu pozytywnego Employee Experience, tak ważnego dziś aspektu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Dlaczego to jest tak istotne? Bo jak twierdzi Mike Ettling, to nie wysoko wykwalifikowany pracownik odpowiada na sukces przedsiębiorstwa, ale ten, który jest najbardziej zaangażowany.

- Dostarczanie odpowiedniego Employee Experience jest bardzo ważne, a technologia ma tu ogromne znaczenie. Oczywiście, millenialsi nie są zachwyceni wobec swego rodzaju powrotu do przeszłości, gdy mowa o technologii. To dlatego w Unit4 mówimy, że jesteśmy w „biznesie dla ludzi”-ponieważ posiadamy rozwiązania klasy ERP, które rzeczywiście mogą zmienić nastawienie użytkowników do systemu – mówi Mike Ettling. - Mówię tu o pracownikach, ale także studentach, ponieważ wśród swoich klientów mamy również uniwersytety i przedstawicieli edukacji wyższej.

Przykładowo z Unit4 Prevero, z naszego oprogramowania Corporate Performance Management, które właśnie wchodzi na polski rynek, korzysta Dublin City University.

- Jeśli zależy Ci na pozytywnym Employee Experience nie możesz kazać komuś uczestniczyć przez 6 tygodni w jakimś projekcie, po czym powiedzieć: „czekaj, czekaj, informację zwrotną otrzymasz w czasie regularnej oceny w marcu”. Ludzie chcą mieć od razu informację zwrotną na temat efektów i wiedzieć, czy radzą sobie dobrze – twierdzi Ettling.

Jesteśmy zatem w momencie, w którym technologia i rozwiązania wykorzystywane w IT mają angażować użytkowników, bo to właśnie odpowiednie zaangażowanie jest kluczem do sukcesu w biznesie. Dlatego też dąży się do jak największego odciążenia pracowników ze żmudnych obowiązków, związanych z obsługą i administrowaniem systemu, w celu skoncentrowania ich energii na realizacji celów. Takie możliwości dają systemy w modelu SaaS, np. wspomniane oprogramowanie marki TETA. Dodatkowe korzyści płynące z korzystania z tego modelu to:

• Minimalizacja ryzyka (przekazanie odpowiedzialności za wydajność i dostępność oprogramowania na dostawcę)

• Brak kosztów związanych z jednorazowym zakupem licencji (płatności comiesięczne)

• Dostęp do usługi z każdego miejsca na świecie

• Brak kosztów zakupu i utrzymania architektury sprzętowej

• Brak kosztów zakupu bazy danych i rocznych jej aktualizacji

Więcej informacji na temat oprogramowania TETA w modelu SaaS można znaleźć tutaj.

