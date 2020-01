TeenCrunch: pierwszy krok w biznesie

Trwa rekrutacja do bezpłatnego programu edukacyjnego TeenCrunch.

Ma on pomóc realizować się biznesowo osobom, które niedawno osiągnęły pełnoletność lub są u jej progu. Przedsięwzięcie ma na celu wdrażanie młodych ludzi w świat biznesu w bezpiecznym środowisku, w którym pod okiem mentora będą praktykować szeroko pojętą przedsiębiorczość. Program jest adresowany do osób w wieku 15-19 lat. Organizatorzy przekonują, że nastolatkowie również mogą zakładać i z powodzeniem prowadzić własne firmy. Celem programu jest wykreowanie do 10 dojrzałych zespołów z planami biznesowymi gotowymi do wdrożenia. Zgłaszać się do TeenCrunch można jeszcze tylko przez kilka dni — do 27 stycznia. Więcej informacji: www.teencrunch.org.