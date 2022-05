Tego dziś potrzebujemy: gwarancji bezpieczeństwa w komunikacji

Cyberbezpieczeństwo to jeden z najważniejszych tematów XXI wieku. Świat zmienia się dynamicznie, a pandemia COVID-19 spowodowała, że nagle prawie wszyscy, niezależnie od branży, musieli przejść na pracę zdalną lub przenieść swoje biznesy do online’u. Zaczęliśmy używać różnych platform do komunikowania się, do prowadzenia spotkań biznesowych itd. Powstaje pytanie, czy ta przestrzeń była i jest bezpieczna?

Mobilny komunikator internetowy

TokLok oferuje w pełni szyfrowane połączenia i wiadomości oraz przechowywanie rozmów wyłącznie na urządzeniu użytkowników. Aplikacja wymyślona, stworzona i wykonana przez Polaków ma szansę stać się rynkowym hitem. Wszystko dzięki bezpieczeństwu, które zapewnia. TokLok wpisuje się w dyskurs na temat bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej i odpowiada na potrzeby rynku.

Kobieta w IT Paulina Woźniak-Kołodziej CEO Reiba Ltd., twórcy komunikatora TokLok Ja i moja firma bardzo mocno się rozwijamy i cały czas idziemy do przodu. Szukamy nowych rozwiązań, nowoczesnych technologii i nie boimy się wprowadzać ich na rynek. Odpowiada mi rola pioniera, lubię wdrażać na rynek nawet drobne innowacje, a w przypadku TokLoka mówimy o całkowicie innowacyjnym produkcie, jakiego na świecie jeszcze nie ma. Przed nami oczywiście dużo pracy, bo za cel stawiamy sobie również edukowanie społeczeństwa, a to trudny temat i spore wyzwanie. Niestety jako społeczeństwo jesteśmy nieświadomi tego, że używając rozmaitych aplikacji czy udostępniając swoje dane lub zdjęcia, pozostawiamy na zawsze swój ślad w przestrzeni wirtualnej i nigdy nie wiemy, jak ani przez kogo one mogą kiedyś być wykorzystane. TokLok to krok w lepszą, bezpieczniejszą stronę. Moją ambicją jest uczynienie z TokLoka komunikatora nr 1 na świecie.

Ale czym tak naprawdę TokLok różni się od innych komunikatorów? Przede wszystkim gwarantuje pełną anonimowość przesyłanych informacji. TokLok to jedyny komunikator, który oferuje w pełni szyfrowaną wymianę wiadomości. Nie ma drugiego takiego na świecie.

Aplikacja wykorzystuje dwa algorytmy szyfrowania: RSA oraz AES, który stosowany jest m.in. w USA standardowo do szyfrowania dokumentów wagi państwowej opatrzonych klauzulą najwyższej poufności. Patrząc na narzędzia i techniki, jakie są obecnie dostępne na świecie, żeby złamać kod TokLoka, potrzeba minimum 106 lat. Co więcej, w przeciwieństwie do innych komunikatorów kod TokLoka nie jest dostępny opensource’owo. W komunikatorze nie ma też serwera proxy, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że nikt nie może zachować ani podglądać audio i wideo udostępnionego innej osobie. Komunikator nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych o użytkownikach i, co za tym idzie, nie handluje tymi danymi i nie zarabia na ich marketingowym wykorzystaniu. Użytkownik jest w pełni anonimowy. Dzięki temu, że nie ma serwera pośredniczącego, wiadomości nie są nigdzie przechowywane, więc nawet gdyby ktokolwiek niepożądany chciał uzyskać dostęp do tej korespondencji – jest to niemożliwe.

Przede wszystkim anonimowość

Ta wyjątkowość wiąże się też ze sposobem, w jaki działa TokLok. Użytkownik, instalując aplikację na swoim smartfonie, tworzy tak zwany obszar roboczy – czyli workspace – z możliwością dodania dowolnej liczby kontaktów. Wpisuje numery osób, które chce zaprosić do workspace’a. Użytkownik po drugiej stronie otrzymuje zaproszenie SMS-em, natomiast do rozmowy może dołączyć po wpisaniu otrzymanego kodu, mając wcześniej pobraną aplikację. Dzięki temu użytkownik komunikatora ma pewność, że na pewno rozmawia z osobami, które sam wcześniej dopuścił do tej przestrzeni.

Oznacza to, że nawet posiadając aplikację, nie możemy ot, tak rozmawiać ze wszystkimi osobami, które mamy wpisane w kontaktach w telefonie. Komunikator nie posiada dostępu do książki telefonicznej użytkownika, a po jego zainstalowaniu inne kontakty nie dostają powiadomienia, że zainstalowaliśmy aplikację. To kolejny aspekt anonimowości, który także odróżnia tę aplikację od innych komunikatorów.

Odkąd komunikator pojawił się w sklepach z aplikacjami, od razu spotkał się ze sporym zainteresowaniem na całym świecie. TokLok już dziś planuje globalną ekspansję, a skierowany jest do każdego użytkownika, zarówno biznesowego, jak i prywatnego. Szczególnie istotnym rozwiązaniem dla klientów biznesowych może być to, że z danej przestrzeni (workspace’a) będą mogły korzystać tylko autoryzowane osoby, które zostaną dodane do aplikacji przez administratora. Nie ma możliwości samodzielnego dołączenia do rozmowy z innym użytkownikiem. Co więcej, administrator ma też możliwość usunięcia konkretnej osoby z konwersacji. W takiej sytuacji osoba ta traci bezpowrotnie dostęp do wszystkich treści, jakie znajdują się w konwersacji. Funkcja ta może być istotna chociażby przy zmianach kadrowych w firmach i instytucjach, które cenią sobie poufność informacji.

– Jesteśmy na początku drogi, ale każdego dnia rośnie liczba pobrań aplikacji – mówi Paulina Woźniak-Kołodziej, CEO Reiba Ltd., twórcy komunikatora TokLok.

– Jeżeli chodzi o partnerów B2B, obecnie prowadzimy rozmowy z bardzo dużymi klientami, którzy zgłosili się do nas z chęcią zaimplementowania naszego komunikatora w swojej codziennej działalności. I choć jeszcze za wcześnie na nazwy, to zapewniam, że to duzi, znani każdemu gracze rynkowi. I wkrótce będzie o nas głośno.

Anna Knapek