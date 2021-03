Teksas zmuszony sprowadzać benzynę pierwszy raz od 2017 roku

Teksas, centrum amerykańskiego przemysłu naftowego, wciąż boryka się ze skutkami niedawnej fali mrozów. Po raz pierwszy od czterech lat musi sprowadzać benzynę z innych stanów.

W 2017 roku huragan Harvey spowodował zalanie instalacji naftowych i zmusił Teksas do sprowadzania benzyny. Obecnie doprowadziła do podobnej sytuacji fala mrozów, która spowodowała przerwanie łańcuchów dostaw w niemal każdym miejscu. W poniedziałek rano prawie 14 proc. stacji benzynowych w Teksasie nadal nie sprzedawało paliwa z powodu jego braku, poinformował Patrick DeHaan, szef analizy rynku paliw w GasBuddy. Jego zdaniem, sytuacja wróci do normalności dopiero w środę.