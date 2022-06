Telepraca na Litwie: od barokowego klasztoru po domek na drzewie

Lithuania Travel, rządowa agencja rozwoju turystyki odpowiedzialna za promocję turystyki na Litwie, przygotowała pięć propozycji, które mogą zainspirować poszukujących miejsca do pracy zdalnej. Od nowoczesnej przestrzeni coworkingowej przez zacisze klasztoru po pracę wśród koron drzew – wszędzie jest wyjątkowy klimat i… stabilny dostęp do internetu.

Varėna Treehouse

Pracujący zdalnie zainteresowani dziką przyrodą litewskich lasów mogą znaleźć wygodne biuro… w koronach drzew. Ośrodek położony zaledwie godzinę drogi od Wilna to oaza spokoju. Minimalistyczne drewniane domki na drzewach oferują przytulne schronienie przed zgiełkiem miasta. Wiejskie otoczenie pozwala skupić się na zadaniach, a las chroni przed stresem. Po pracy można się wykapać w wannie na świeżym powietrzu lub popływać łódką po lśniącej rzece Merteczance (Merkys). Ci, którzy zechcą poznać okolicę, będą mogli zwiedzić ruiny pałacu w Pawłowie, jedynej pozostałości po Rzeczypospolitej Pawłowskiej (Paulavos Respublika) – małej autonomicznej wspólnocie chłopskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego z własnym parlamentem, armią i prawami, która istniała w latach 1769-95. Pobliska zagroda Grikucis oferuje natomiast program edukacyjny: drogę gryki od siewu do stołu obiadowego (m.in. młócenie gryki, falowanie zboża, mielenie w młynie, przesiewanie mąki, wyrabianie ciasta, pieczenie i degustacja placków gryczanych).

Farmers Circle

Ludzie pragnący uciec od miasta i pracować na łonie natury znajdą przystań także na zachodzie Litwy. W miejscowości Radiškis znajduje się Farmers Circle, dobrze wyposażone gospodarstwo wzniesione na pagórkowatym terenie, które niedawno poddano renowacji i przekształcono w centrum eventowe. Farmers Circle może przyjąć nawet duże zespoły (do 45 osób) na nocleg lub wynająć krótkoterminowo salę konferencyjną mieszczącą 200 osób.

Turyści, którzy tu pracują zdalnie, mogą także wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem po 600-hektarowym kompleksie, by poznać holistyczne praktyki i techniki ogrodnicze stosowane w gospodarstwie, które działa zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Goście są też zapraszani do wzięcia udziału w rytuałach gotowania. Żywność organiczna jest przyrządzana z wykorzystaniem ognia i dymu, w wyniku czego powstają wyjątkowe smaki.

Można także poprawić sobie samopoczucie i zwiększyć kreatywność, ćwicząc na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Kompleks hotelowy Monte Pacis

Na świecie działa zaledwie kilkaset hoteli w zabytkowych klasztorach, a jeden z nich – Monte Pacis – znajduje się w Pożajściu (Pažaislis), dzielnicy Kowna, drugiego co do wielkości miasta na Litwie. Obiekt mieści się w budynku funkcjonującego klasztoru zbudowanego w XVII w. Jest położony na półwyspie otoczonym przez zalew nazywany Morzem Kowieńskim, niespełna 300 metrów od plaży. Do wejścia prowadzi niemal 100-metrowa aleja wysadzana lipami.

Barokowy kompleks zapewnia spokojne, sprzyjające skupieniu otoczenie, dzięki czemu można tu pobudzić kreatywność. Litewska pisarka Kristina Sabaliauskaitė odkryła swoją muzę właśnie w Monte Pacis, gdzie napisała wielokrotnie nagradzaną serię powieści historycznych „Silva Rerum”.

Pokoje w hotelu są urządzone w stylu barokowym, a w klasztornym pensjonacie znajduje się restauracja, w której można skosztować wykwintnych potraw i wina robionego przez mnichów.

Turyści mogą skorzystać z czytelni pod gołym niebem, malowniczo położonej w alei lipowej, i zwiedzić kompleks klasztorny z przewodnikiem, by poznać historię zakonu kamedułów. Latem bliskość plaży zachęca do orzeźwiających kąpieli.

Tech Spa

W kurorcie Druskienniki, znanym ze źródeł wody mineralnej i naturalnego błota od wieków wykorzystywanego do celów leczniczych, urządzono mieszkania do pracy zespołowej wyposażone we wszelkie udogodnienia biurowe. Czas wolny po pracy można spędzić na degustacji posiłków z szefem kuchni, wędrówkach leśnymi szlakami turystycznymi lub na zajęciach jogi.

Light House

Zaletą pracy w Kłajpedzie, największym nadmorskim mieście i porcie Litwy, jest bliskość Bałtyku, co może wyjaśniać, dlaczego Kłajpeda jest nazywana stolicą telepracy. Wypad na plażę po ciężkim dniu, by pooddychać orzeźwiającym morskim powietrzem, stanowi przyjemną zmianę scenerii.

Zaledwie 4 km od morza znajduje się jedna z najbardziej wyrafinowanych przestrzeni coworkingowych na Litwie, oferująca zakwaterowanie w pierwszych w kraju kapsułach sypialnych lub loftach, a także mikrobiura, sale medytacyjne i konferencyjne. Po pracy warto się wybrać na zwiedzanie nowoczesnego miasta z bogatą ofertą kulturalną, tętniącymi życiem barami i restauracjami dla koneserów, np. przytulną Monai i okrętową Meridianas.