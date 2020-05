Polsat zawarł przedwstępną umowę nabycia Interii

Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Group przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia, poinformował PAP rzecznik prasowy Grupy Polsat Tomasz Matwiejczuk. Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem przez Telewizję Polsat zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Polsat Tomasz Matwiejczuk w komunikacie przesłanym PAP w nocy z czwartku na piątek poinformował, że Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Group przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia.



Finansowanie transakcji przeprowadzone zostanie w całości ze środków własnych Telewizji Polsat. Wartość transakcji to 422 mln zł. Jej finalizacja uwarunkowana jest uzyskaniem przez Telewizję Polsat zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji



"Jesteśmy polską firmą i jesteśmy dumni z bycia liderem rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Zakup Grupy Interia to kolejna strategiczna inwestycja w rozwój naszej Grupy. Grupa Interia jest wiodącym graczem w tym segmencie. Jesteśmy podekscytowani ogromną skalą możliwości i synergii, jakie stwarza ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii" – podkreśla Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.



Jak wskazano w komunikacie, Grupa Interia znajduje się obecnie w pierwszej trójce krajowych graczy w Internecie, zarówno pod względem realnych użytkowników, jak i liczby odsłon stron oraz jest liderem pod względem dynamiki wzrostu. Podano, że z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników, a liczba odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda.



"Grupa Interia jest biznesem odnoszącym duże sukcesy, ale musimy mieć pewność, że wyraźnie koncentrujemy się na naszych kluczowych priorytetach strategicznych. Dlatego cieszymy się, że możemy sprzedać Grupę Interia Grupie Polsat, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem strategicznym" – ocenia Veit Dengler, COO Bauer Media Group.



W komunikacie podkreślono, że dla Grupy Polsat zakup Interii to strategiczna inwestycja w obszarze Internetu. Wskazano, że jest to zarówno istotne wzmocnienie pozycji na rynku reklamy online, jak i dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych na potrzeby 34 kanałów telewizyjnych z logiem Polsatu.



"Kupujemy dobrze prowadzony biznes o silnej pozycji na rynku internetowym. Doskonale pasuje do strategii Telewizji Polsat. Chcemy dostarczać atrakcyjne treści wszystkimi możliwymi kanałami dystrybucji. Dzięki Interii nasz kontent zyska kolejne pole eksploatacji. Nasza oferta dla reklamodawców zostanie wzbogacona o bardzo efektywne internetowe formaty reklamowe o szerokim zasięgu" – dodaje Stanisław Janowski, prezes zarządu Telewizji Polsat.