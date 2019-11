Ten biznes troszczy się o innych

Przemyślane i długofalowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to jeden z głównych filarów polityki Budimeksu. Największa firma budowlana w Polsce od lat prowadzi projekty społeczne, dzięki którym w samym 2018 r. udało jej się pomóc ponad 100 tys. dzieci w szpitalach i szkołach.

CSR to dziś nieodłączny element działalności większości firm. Akcje i projekty realizowane często z wielkim rozmachem mają na celu wspieranie najróżniejszych inicjatyw i grup społecznych realnie wpływając na jakość życia. Budimex aktywnie włącza się w ten trend od lat realizując szereg działań wspomagających ważne społecznie cele. W 2019 roku spółka została nagrodzona prestiżowym tytułem Dobroczyńcy Roku. Wyróżnienie, od 20 lat przyznawane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Budimex otrzymał w kategorii „Edukacja – duża firma” za zbudowanie pierwszej w Polsce Leśnej Szkoły Podstawowej „Puszczyk” zlokalizowanej w Osowiczach, niedaleko Białegostoku. Inwestycja ta była efektem jubileuszowego konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną „Zmieniaj Świat”, skierowanego do organizacji pozarządowych i zorganizowanego z okazji ubiegłorocznego 50-lecie firmy Budimex. – Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z głównych filarów naszej działalności w Polsce. Jako lider firm budowalnych chcemy wyznaczać najlepsze standardy nie tylko na naszych budowach ale także w obszarze CSR-u. - komentuje Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Zoom na najmłodszych

Projekty wspierające prawidłową edukację, rozwój i bezpieczeństwo dzieci to ważny element działalności CSR Budimeksu. W sierpniu tego roku firma zainaugurowała projekt Hello ICE skierowany do szkół i samorządów w całej Polsce. Akcja ma na celu eliminację niebezpiecznych miejsc na drogach przy szkołach i edukację najmłodszych w zakresie prawidłowego zachowania i oznakowania pieszych na drogach. W ramach kampanii powstała strona www.helloice.pl, na której każdy może oznaczyć niebezpieczne punkty w drodze do i ze szkoły, aby w przyszłości, we współpracy z lokalnymi władzami wypracować rozwiązania, które zapewnią realną poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Rok 2019 to w Budimeksie także kontynuacja jednego z flagowych projektów CSR-owych firmy. Mowa o prowadzonym już od 7 lat programie „Strefa Rodzica”. W ramach akcji, w szpitalach na terenie całego kraju, powstają specjalne pomieszczenia, w których rodzice mogą towarzyszyć chorym dzieciom, podczas ich pobytu w placówkach medycznych. Każda strefa jest dostosowana do indywidualnych warunków i potrzeb w danym szpitalu. Budimex aranżuje więc nieużywane bądź niewykorzystane pomieszczenia, wyposażając je w składane łóżka i fotele oraz organizując w nich przytulne miejsca do zabawy z dziećmi. Obecnie na terenie Polski działa już 31 takich stref, a ich funkcjonalność doceniają nie tylko chorzy ale także pracownicy szpitali. - Sala jest dostępna dla pacjentów wszystkich oddziałów i od początku jej istnienia stanowi ważne miejsce spotkań oraz wypoczynku najmłodszych i ich rodziców. - mówi Mariusz Mazurek, Rzecznik Prasowy Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza na ulicy Niekłańskiej w Warszawie, gdzie Strefę Rodzica, Budimex oddał do użytku w 2018 roku. - W ciągu tygodnia odbywa się w niej od kilku do kilkunastu aktywności skierowanych do najmłodszych, takich jak zajęcia plastyczne, dogoterapia, a także spotkania z filharmonią oraz pisarzami. Sala sprawdza się też do prowadzenia zajęć naszej przyszpitalnej szkoły.

Pracuj i pomagaj

Program „Strefa Rodzica” swój sukces zawdzięcza m.in. osobistemu zaangażowaniu osób zatrudnionych w Budimeksie, którzy chętnie włączają się w prace montażowe, czy wykończeniowe. Wolontariat pracowniczy przyczynił się także do sukcesu zrealizowanej ostatnio akcji „Drzewo za ankietę” . W jej ramach firma posadziła w białostockim lesie 200 drzew – po jednym za każdą ankietę. Interesariusze byli w tej sposób zachęcani do ich wypełniania oraz wyrażania swojej opinii na temat zintegrowanego raportu Budimeksu, zawierającego między innymi zagadnienia związane z wpływem działalności biznesowej firmy na otoczenie. – Realizujemy obecnie ponad 300 budów w całym kraju. Staramy się w każdym z tych miejsc, tak jak w Białymstoku, angażować w działania na rzecz lokalnych społeczności – mówi Cezary Mączka.

Budimex jako lider branży budowlanej dba o zrównoważony rozwój firmy realizując długofalowe działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Różnorodne projekty, z powodzeniem realizowane przez firmę, od lat wspierają polskie rodziny, ochronę środowiska oraz edukację najmłodszych.

