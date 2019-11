Teraz jest czas na odmłodzenie infrastruktury IT w firmie

HPE – jeden z wiodących w świecie dostawców rozwiązań IT i AB – czołowy w Polsce dystrybutor IT wspólnie prowadzą kampanię mającą na celu uwrażliwienie firm, że obecny czas z wielu względów wymaga odnowienia infrastruktury IT.

Z Pawłem Bąkiem, Business Unit Managerem – Data Centre & IT Security w AB S.A. rozmawia Krzysztof Polak.

Infrastruktura IT to fundament technologicznego wspierania biznesu. Czy obecny czas sprzyja odświeżeniu tego zasobu?

Decyzja o odnowieniu infrastruktury powinna być umotywowana potrzebami biznesowymi firmy. Przed jej podjęciem warto dokonać analizy, czy obecne środowisko IT umożliwia należyte realizowanie zadań biznesowych firmy. Tych wynikających z RODO czy z firmowej polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa (backup), wirtualizacji i utylizacji zasobów, z konieczności dysponowania odpowiednią pojemnością macierzy dyskowych, wydajnością systemu storage itp. Pomagamy firmom takiej analizy dokonać przy pomocy ankiety.

Na ile ankieta wspierająca ocenę aktualnej kondycji infrastruktury powinna być punktem wyjścia?

Każda inwestycja w sprzęt wiąże się z określonymi kosztami. Należy ją więc przemyśleć i uzyskać przekonanie, że alokacja kapitału będzie dla firmy korzystna i przyniesie określony zwrot. Odpowiedź na kilkanaście pytań ankietowych dotyczących aktualnego stanu infrastruktury IT daje obraz tego, czy wspiera ona biznes na miarę bieżących wyzwań, czy też dotychczasowe wsparcie już nie wystarcza. Na tej podstawie klient końcowy jest zdolny postawić diagnozę dotyczącą aktualnej kondycji infrastruktury IT, a także uzyskać porady, w którym obszarze wymaga ona unowocześnienia czy rozbudowy. Nasza kampania prowadzona jest przez producenta rozwiązań IT – firmę HPE oraz przez AB – dystrybutora tych rozwiązań. Jednak za bezpośrednie relacje będą odpowiadali nasi autoryzowani partnerzy-resellerzy. To oni służą wszechstronną pomocą i poradą dotyczącą możliwości unowocześnienia firmowej infrastruktury IT.

Na ile silnym impulsem do inwestycji jest zapowiadany koniec wsparcia technicznego dla oprogramowania Microsoft Windows Server?

Na styczeń 2020 r. Microsoft zapowiedział koniec wspierania popularnego oprogramowania dla serwerów. Z drugiej strony z wielu analiz rynku IT wynika, że średni czas użytkowania serwerów przez firmy sięga 7 lat, a kilkadziesiąt procent serwerów jest obsługiwanych właśnie przez oprogramowanie Microsoft Server 2003, które już straciło wsparcie producenta lub Microsoft Server 2008, które za chwilę to wsparcie straci. Powstaje sytuacja, która stwarza duże ryzyko dla firm. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może otwierać furtkę dla zagrożeń zewnętrznych z cyberprzestrzeni, ale może też skutkować utratą kompatybilności serwerów z innymi aplikacjami i systemami użytkowanymi przez firmę. W tym kontekście należy podkreślić, że w wielu firmach wymóg stabilności i bezpieczeństwa serwerów może okazać się decydującą przesłanką dla inwestycji. Takie okoliczności sprawiają, że można obecny czas oceniać, jako wyjątkowo odpowiedni do inwestycji w odmłodzenie infrastruktury IT w firmie.

Czym zachęcają Państwo klientów do skorzystania z oferty dla rynku SMB?

Dostawcy i dystrybutorzy IT robią wszystko, by pokazać atrakcyjność swojej oferty, ale to nie jest czynnik wiodący – ten jest bowiem ukryty w konkretnej sytuacji firmy, w jej potrzebach i chęci zdynamizowania swojego biznesu, dzięki m.in. poprawie działania zaplecza IT. Nasza oferta ma być przede wszystkim adekwatna do potrzeb danego klienta i umożliwiać infrastrukturze IT sprawną realizację zadań stawianych z uwagi na cele biznesowe. Musi także brać pod uwagę takie aspekty, jak planowany w przyszłości rozwój firmy i związane z tym potrzeby dotyczące rosnącej wydajności sprzętu IT. Drugim aspektem może być chęć usprawnienia zarządzania infrastrukturą przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanego sprzętu oraz możliwość elastycznej alokacji zasobów obliczeniowych do zadań, które aktualnie w firmie tego wymagają. Warto dodać, że obecnie oferta sprzętowa HPE jest jedną z najszerszych na rynku, a rozwiązania infrastrukturalne HPE są użytkowane przez największe przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze na świecie. Fakt, że za propozycjami HPE stoi ponad 70 lat doświadczenia w zaopatrywaniu biznesu w sprzęt mówi sam za siebie. Dostawca ten oferuje zawansowane technologicznie i jakościowe produkty, które zarazem są przyjazne dla użytkownika i proste w użyciu. Sprzęt HPE zapewnia kompatybilność z urządzeniami i oprogramowaniem innych dostawców, co może być również istotnym czynnikiem wyboru danego rozwiązania.

Jakie propozycje dla małych i średnich przedsiębiorców zawierają programy Trade–IN i Cashback?

Trade–IN to program wspierający inwestycję w sprzęt użytkowników końcowych. Zapewnia on obniżenie kosztów inwestycji za cenę przekazania dostawcy dotychczas użytkowanego serwera. Programem zostały objęte konkretne modele serwerów, a ich pełna lista znajduje się na naszym portalu ZdroweIT.pl. Sama procedura uzyskania zwrotu jest prosta – wymaga jedynie wypełnienia i przesłania formularza elektronicznego popartego dowodami zakupu nowych serwerów. Program Trade-IN przynosi także korzyści środowisku, gdyż sprzęt zwrócony dostawcy nie trafi do publicznego systemu zarządzania odpadami, ale zostanie zutylizowany przez specjalistów, którzy będą umieli odzyskać z niego do powtórnego użycia maksymalnie dużo części i surowców. Program to Cashback realizowany jest przez HPE i Microsoft i dotyczy zakupu serwerów HPE ProLiant z najnowszym oprogramowaniem MS Windows Server w wersji Reseller Option Kit (ROK). Zakłada on znaczące upusty cenowe przy zakupie takich właśnie zestawów. Skorzystanie z tego programu, podobnie jak z programu Trade–IN, zapewnia firmie odczuwalne obniżenie kosztu inwestycji.

Jaką rolę w opracowaniu przez przedsiębiorców planu odświeżenia infrastruktury może odegrać otwarta wersja konfiguratora iQuote?

Konfigurator iQuote to niezastąpiona pomoc przy projektowaniu rozwiązań IT mających za podstawę sprzęt HPE. Narzędziem posługują się nasi partnerzy-resellerzy, ale istnieje także wersja dla użytkowników końcowych sprzętu. Konfigurator umożliwia operowanie na całości portfolio HPE – serwerach, pamięciach masowych, rozwiązaniach sieciowych, ale także oprogramowaniu i zaawansowanych usługach IT. iQuote pomaga też weryfikować poprawność skonstruowanej konfiguracji przez analizę, czy nie zawiera ona błędów, np. porównując zaproponowaną liczbę dysków z liczbą dostępnych gniazd w wybranym serwerze. Konfigurator iQuote może być podstawowym narzędziem dla klientów, którzy samodzielnie chcieliby stworzyć swoje rozwiązanie. Nie należy jednak zapominać, że bardzo szerokim wsparciem służą tutaj nasi autoryzowani resellerzy, którzy pomogą poprowadzić projekt od etapu planowania rozwiązania, aż do etapu jego wdrożenia i utrzymania. To u nich właśnie klienci mogą uzyskać także wiążącą ofertę cenową na dane rozwiązanie – konfigurator zawiera jedynie ceny katalogowe sprzętu.

Na ile usługi finansowe HPE mogą wesprzeć małe i średnie firmy w realizacji potrzebnych inwestycji w infrastrukturę IT?

HPE tak daleko wychodzi naprzeciw potrzebom inwestycyjnym firm, że udostępnia im różne finansowe modele elastycznego korzystania z zasobów IT, które swoimi możliwościami przewyższają tradycyjne modele finansowania infrastruktury IT. Usługi finansowe HPE umożliwiają firmom zainteresowanym inwestycją pokonanie barier budżetowych, zmniejszenie kosztów operacyjnych, poprawienie płynności finansowej, czy wyeliminowanie ograniczeń inwestycyjnych. Prosta rachuba pokazuje zalety usług HPE – firma kupująca sprzęt z ich użyciem może zanotować poprawę przepływu środków pieniężnych i uzyskać z góry oszczędności, które w ciągu 3 lat mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu proc., w porównaniu z jednorazowym zakupem gotówkowym. Z kolei oferta finansowania 0 proc. dla serwerów, pamięci masowych, oprogramowania oraz produktów i usług HPE umożliwia firmom uzyskanie oszczędności, uniknięcie wysokich kosztów utrzymania i eksploatacji infrastruktury IT, przy jednoczesnym osiągnięciu celu zasadniczego, czyli wyeliminowania z firmy przestarzałego sprzętu IT. Jeśli firma jest zainteresowana odnowieniem własnej infrastruktury IT to dzięki usługom finansowym HPE Financial Services będzie możliwe zrealizowanie tego zamiaru w każdym modelu – zarówno tradycyjnym (kredyt , leasing ) jak i konsumpcyjnym. A warto podkreślić, że oferta HPE FS dedykowana jest zarówno do sektora SMB, Enterprise jak i do sektora publicznego.

