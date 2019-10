Tesko Steel rozbudowała stalowe centrum serwisowe w Rybniku za ponad 72 mln zł

Kosztem ponad 72 mln zł działająca w Rybniku firma Tesko Steel rozbudowała swoje stalowe centrum serwisowe - wynika z informacji rybnickiego samorządu. W ostatnim czasie zakończył się pierwszy etap inwestycji; kolejny ma rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch lat.

Działająca w Rybniku od 2002 r. spółka Tesko Steel specjalizuje się w przemysłowym cięciu i sprzedaży blach z kręgów. Odbiorcami produktów firmy są m.in. znani producenci artykułów gospodarstwa domowego, a także np. firmy z branży automotive. Obecnie grupa zatrudnia 310 osób.



Nowe centrum serwisowe zlokalizowano w pobliżu pierwotnej siedziby firmy, gdzie powstał kompleks hal magazynowo-produkcyjnych wraz zapleczem techniczno-logistycznym oraz budynkiem biurowym. Nowe hale pomieściły linie produkcyjne do cięcia blach, zgodnie z potrzebami konkretnych klientów.



"Inwestycję udało się zrealizować na łącznej powierzchni około 6 hektarów, przy czym powierzchnia użytkowa hal nowej inwestycji to 11,3 tys. m kw., zaś powierzchnia budynku biurowego 2,4 tys. m kw." - poinformował prezes spółki Tesko Steel Robert Schnabel.



Wartość przedsięwzięcia, łącznie z zakupem nowych maszyn, wyniosła 72,4 mln zł, z czego 40,6 mln zł to koszty budowy, bez linii produkcyjnych. Hale zostały wyposażone w innowacyjne rozwiązania - sterowanie i zarządzanie całym transportem i spedycją w spółce odbywa się automatycznie, w oparciu o system identyfikujący tablice rejestracyjne pojazdów oraz zaawansowany system zarządzania budynkiem. System obsługuje dziennie 150 ciężarówek i tyle samo samochodów osobowych.



W ciągu najbliższych dwóch lat spółka rozpocznie drugi etap rozbudowy, w ramach którego ma powstać kolejna hala produkcyjna oraz miejsca parkingowe dla ciężarówek. Tym samym zdolność produkcyjna stalowego centrum serwisowego, obecnie sięgająca 500 tys. ton rocznie, wzrośnie do ok. 700 tys. ton na rok. "Uczyni to spółkę jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie" - podała firma.



Prezydent Rybnika Piotr Kuczera liczy, że nowe przedsięwzięcie Tesko Steel zachęci także inne firmy do inwestowania w mieście. Aby sprostać oczekiwaniom inwestora, samorząd zaproponował nowe rozwiązania komunikacyjne, które wraz z otwarciem drogi Racibórz-Pszczyna mają przyczynić się do usprawnienia ruchu kołowego w pobliżu inwestycji, odciążając jednocześnie ul. Żorską.



"Z punktu widzenia możliwości dalszego rozwoju firmy Tesko Steel szczególnie istotna jest budowa rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, a także trwająca budowa nowej drogi gminnej - łącznika ulic Giedroycia i Brzezińskiej. Zwłaszcza po zrealizowaniu tej drugiej inwestycji, nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim liczne zakłady działające w rejonie ulic Brzezińskiej i Żorskiej, zyskają alternatywną możliwość dojazdu w kierunku centrum miasta i jego południowej części" - wyjaśnił prezydent.



Firma Tesko Steel wraz ze swoją spółką zależną Tesko Steel Logistic zatrudniają obecnie 310 pracowników. Spółka jest jednym z największych zakładów w Rybniku, w całości z polskim kapitałem, wynoszącym 102 mln zł.