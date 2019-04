Tesla uruchomiła leasing aut model 3

Amerykanie mogą leasingować tesle model 3 w każdym wariancie, donosi Reuters.

Tesla chce w ten sposób zwiększyć bazę klientów. Korzystający z leasingu muszą zapłacić tylko niewielką opłatę wstępną, a następnie co miesiąc opłacać raty leasingowe. Nie będą jednak mogli odkupić elektrycznego auta po zakończeniu leasingu. Tesla poinformowała, że autopilot będzie standardowym wyposażeniem we wszystkich jej autach, co spowoduje wzrost ceny wyjściowej. Najtańszy samochód model 3 możliwy do zamówienia online w USA kosztuje obecnie 39,5 tys. USD. W lutym Tesla uroczyście ogłaszała wprowadzenie do oferty zapowiadanego od lat najtańszego modelu, kosztującego 35...