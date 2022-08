TFI PZU przejęło zarządzanie aktywami trzech bałtyckich spółek grupy PZU

Jak podano w informacji prasowej, TFI PZU zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł, pozyskując trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych należących do grupy PZU. Chodzi o przejęcie zarządzania aktywami litewskich UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas i Lietuvos Draudimas AB oraz łotewskiego AAS Balta.

fot. Marek Wiśniewski

"Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami Grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności. To też wypełnianie założeń Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, zakładającej rozwój wartości dodanej między najważniejszymi obszarami działalności" - powiedział cytowany w informacji prasowej członek zarządu PZU odpowiedzialny za operacje zagraniczne Krzysztof Kozłowski.

Jak podkreślono, TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek, korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego.

"Strategia inwestycyjna dla tych trzech portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego" - wyjaśniono.

TFI PZU to jedno z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o łącznej wartości ok. 35 mld zł. Dynamiczny rozwój na rynku inwestycyjnym to jeden z elementów wpisanych w strategię biznesową na lata 2021-2024.

Strategia grupy PZU na lata 2021-2024 zakłada wzrost środków klientów zewnętrznych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych należące do grupy do 60 mld zł.