TGE: dalsze spadki cen gazu i energii elektrycznej w dostawach na 2021 r.

W maju 2020 r. na Towarowej Giełdzie Energii zanotowano dalsze spadki cen gazu. Potaniał również podstawowy kontrakt na energię elektryczną z dostawą w 2021 r. Z kolei prąd na rynku spot wyraźnie podrożał - wynika z miesięcznego podsumowania działalności TGE.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju transakcje o wolumenie mniejszym o 0,9 proc. niż przed rokiem. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynkach spot - dnia bieżącego i następnego - wyniosła w maju 31,79 zł za MWh, co oznacza spadek o 8,23 zł za MWh względem kwietnia 2020 r.



Na rynku terminowym cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 wyniosła w maju 65,01 zł/MWh, czyli o 3,25 zł/MWh mniej niż w kwietniu.



Wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł o 6,2 proc. w stosunku do maja 2019 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego była na poziomie 173,58 zł za MWh, co oznacza wzrost o 23,43 zł za MWh w porównaniu do kwietnia.



Średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 wyniosła 221,69 zł za MWh, co stanowi spadek o 4,08 zł za MWh względem kwietnia br.



4 maja TGE rozpoczęła na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) notowania instrumentów terminowych z dostawą energii elektrycznej i gazu, notowane przedtem na Rynku Terminowym Towarowym, a także instrumenty z dostawą praw majątkowych z OZE.



W maju zawarte zostały też pierwsze transakcje na uruchomionym w marcu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. 14 maja sprzedano 250 ton pszenicy klasy B na aukcji, przy średniej cenie 830,40 zł za tonę, a 27 maja - 500 ton w systemie kursu jednolitego po 831,00 zł za tonę.