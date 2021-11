Po październiku tegoroczne obroty na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii przekroczyły 152 TWh. To najwyższy wynik w historii obrotu gazem na giełdzie - poinformowała w czwartek TGE.

Obroty gazem w październiku były wyższe o 11,3 proc. rok do roku i przekroczyły 15 TWh. Od początku roku obroty te przekroczyły 152 TWh, tymczasem po 10 miesiącach najlepszego dotychczas roku 2020 wynosiły 151,5 TWh.

W październiku gaz na rynku spot - dnia następnego i bieżącego - zdrożał o jedną trzecią, osiągając najwyższe w historii tego rynku notowania. Średnia ważona wolumenem obrotu miesięczna cena wyniosła 418,84 zł za MWh, co oznacza wzrost o 106,56 zł za MWh w stosunku do września 2021 r.

fot. Bloomberg

Na rynku terminowym gazu średnia miesięczna cena podstawowego kontraktu rocznego BASE z dostawą w 2022 r. podskoczyła do 274,31 zł za MWh. To o 63,28 zł za MWh więcej niż we wrześniu.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena energii elektrycznej na rynku dnia następnego wyniosła w październiku 467,12 zł za MWh, co oznacza wzrost o 1,42 zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. To również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku.

Średnia ważona cena kontraktu rocznego BASE z dostawą pasmową w 2022 r. wyniosła w październiku 442,77 zł za MWh, co oznacza wzrost o 41,85 zł względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2021 r.