ThaiBev ponownie myśli o IPO

Według nieoficjalnych informacji ThaiBev w ramach swojej pierwszej oferty publicznej będzie chciało pozyskać do 2 mld USD. Sprzedaż akcji, która mogłaby ruszyć w drugim lub trzeci kwartale bieżącego roku, może wycenić producenta piwa na 10 mld USD.

Jeśli IPO dojdzie do skutku, będzie to największa oferta publiczna na singapurskim rynku od czasu debiutu Hutchison Port w 2011 roku, kiedy to spółka holdingowa zebrała 5,5 mld USD.