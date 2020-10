"The Economist": PKN Orlen prowadzi rozmowy na temat zakupu Polska Press

PKN Orlen prowadzi rozmowy z niemieckim wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału, Polska Press - podał w czwartek wieczorem brytyjski tygodnik "The Economist".

Do Polska Press należy 20 spośród 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych. Jak pisze "The Economist", mimo że większość z tych gazet ma stosunkowo niewielki nakład, są one ważne dla partii rządzącej, ponieważ ich czytelnikami są zazwyczaj mieszkańcy wiejskich, bardzo katolickich części Polski, będący trzonem jej elektoratu.