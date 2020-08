TikTok wystąpił do sądu o zablokowanie dekretu Trumpa

W poniedziałek do sądu federalnego w Los Angeles trafił pozew, w którym TikTok i jego chiński właściciel ByteDance domagają się zablokowania dekretu prezydenta Donalda Trumpa.

Chodzi o dekret Trumpa z 6 sierpnia zakazujący Amerykanom robienia jakichkolwiek interesów z TikTok. Prezydent USA argumentował, że chińska aplikacja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego z racji gromadzonych danych Amerykanów. Chińska spółka twierdzi, że Trump podjął decyzję z „powodów politycznych” i dlatego jest ona niekonstytucyjna i narusza prawo do procesu. TikTok twierdzi, że dekret prezydenta „niszczy społeczność internetową gdzie miliony Amerykanów spotykają się aby wyrazić siebie, dzielić nagraniami wideo i nawiązywać ze sobą kontakt”.

Gospodarz Białego Domu wydał drugi dekret, 14 sierpnia, w którym powołał się na inne prawo o bezpieczeństwie narodowym. Zmusza on ByteDance do sprzedaż amerykańskiego biznesu TikToka. Dekret opiera się na wynikach dochodzenie przeprowadzonego przez Komitet Zagranicznych Inwestycji w USA. Nie można go obalić w sądzie.