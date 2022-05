To jeszcze nie koniec podwyższonej zmienności

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Środowa sesja na Wall Street przyniosła spore odreagowanie wtorkowej przeceny, a technologiczny Nasdaq odrobił 1.5%. Dziś jednak główne indeksy powracają do spadków i próżno szukać czynników, które mogłyby poprawić nastroje rynkowe. Główne indeksy pozostają nisko w obawie przed wejściem gospodarki w recesję spowodowaną zacieśnianiem polityki monetarnej na świecie.

Choć opublikowane wczoraj minutki z ostatniego posiedzenia Fed okazały się mniej jastrzębie od oczekiwań to jednak nie był to wystarczający czynnik aby trwale poprawić nastroje. Dwie podwyżki po 50 punktów bazowych są przesądzone i wycenione. To, co będzie działo się dalej zależy od publikowanych danych. W zapisie dyskusji z ostatniego posiedzenia FOMC nie pojawiły się sygnały wskazujące na zaostrzenie retoryki, a przerwa w cyklu, jeśli inflacja spowolni, pozostaje możliwa. Inwestorzy do serca natomiast wzięli sobie słowa chińskiego premiera, który uważa, że obecne problemy gospodarcze mogą być nawet głębsze niż w 2020 po wybuchu pandemii. Utrzymywanie polityki zero-covid mocno ciąży aktywności w Chinach. Stosowanie tej polityki ogranicza wydatki konsumentów oraz wstrzymuje aktywność inwestycyjną firm.