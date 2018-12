Tobiszowski: krajowe zasoby węgla podstawą bilansu energetycznego

Krajowe zasoby węgla pozostaną istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i podstawą jej bilansu energetycznego, zapewnił we wtorek w Katowicach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, prezentując założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku.

Zobacz więcej Grzegorz Tobiszowski fot. Marek Wiśniewski

Wiceminister był gościem zorganizowanego przez środowisko górnicze kongresu Energy 24 – jednego z wydarzeń towarzyszących trwającemu w stolicy Górnego Śląska szczytowi klimatycznemu ONZ - COP24. Tobiszowski wyraził przekonanie, że Polska może efektywnie korzystać z węgla jeszcze przez wiele pokoleń.



„Nie jest możliwe zamknięcie elektrowni konwencjonalnych z dnia na dzień. Elektrownie oparte o surowiec węgla kamiennego pełnią istotną rolę w systemie energetycznym, zapewniając bezpieczeństwo jego pracy oraz stabilne dostawy energii do odbiorców” – podkreślił wiceminister.



23 listopada przedstawiciele Ministerstwa Energii przedstawili projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Dokument zakłada m.in. że w 2030 r. 60 proc. wytwarzanej w Polce energii nadal będzie pochodziło z węgla (obecnie jest to średnio niespełna 80 proc.), przy utrzymaniu rocznego zużycia tego surowca na obecnym poziomie. Do 2040 r. udział węgla w produkcji prądu ma zmniejszyć się do poziomu poniżej 30 proc.



Jak mówił we wtorek Tobiszowski, bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z elementów bezpieczeństwa państwa, zaś do zadań rządu należy zapewnienie ciągłości dostaw energii, przy jednoczesnym minimalizowaniu związanych z tym kosztów.



„Do głównych filarów, pozwalających utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju, należy wykorzystywanie własnych zasobów surowców energetycznych – my traktujemy je jako dobrodziejstwo, jako dar” – powiedział wiceminister, wskazując, iż dzięki wykorzystaniu krajowych zasobów surowców energetycznych Polska należy do ścisłej czołówki państw UE pod względem uniezależnienia się od importu surowców energetycznych i – podkreślił Tobiszowski - importu energii.



„Energetyka i jej bezpieczeństwo to surowce. Racjonalna gospodarka surowcami stanowi istotny element szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa. Krajowe zasoby węgla pozostaną istotnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego i podstawą bilansu energetycznego. Zapewni to utrzymanie wysokiego stopnia niezależności energetycznej państwa, stabilności dostaw energii jak i konkurencyjność całej gospodarki” – przekonywał Tobiszowski.



Podkreślił, że polskie zapotrzebowanie na węgiel kamienny ma być pokrywane przede wszystkim z krajowych zasobów, zaś surowiec z importu ma stanowić uzupełnienie dla krajowych dostaw, głównie w sektorze komunalno-bytowym. W ocenie wiceministra, rosnący w ostatnim czasie import węgla potwierdza, że w Polsce istnieje rynek na ten surowiec. Jak mówił, polskie kopalnie obecnie odbudowują zdolności wydobywcze, by dostosować produkcję do potrzeb rynku.



Wiceminister podkreślił znaczenie unowocześniania sektora wydobywczego – za istotne uznał wprowadzanie innowacji oraz działania służące m.in. produkcji z węgla gazu syntezowego na potrzeby przemysłu chemicznego i energetyki, czy produkcji wodoru. Innowacje i czyste technologie – mówił Tobiszowski – będę też kluczowe dla przyszłości stosowania węgla brunatnego.



Wiceminister przypomniał, że projekt polityki energetycznej Polski przewiduje też rozwój odnawialnych źródeł energii – m.in. energetyki wiatrowej na morzu, fotowoltaiki i źródeł rozproszonych – a także uruchomienie energetyki jądrowej oraz zwiększenie wykorzystania gazu w energetyce. „Transformacja energetyczna stanowi istotną szansę dla inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” – ocenił Tobiszowski.



Odnosząc się do tematyki dyskutowanej podczas katowickiego szczytu klimatycznego, wiceminister potwierdził, że dyskusja klimatyczna często koncentruje się wokół zaprzestania korzystania z węgla jako źródła energii, zaś Polska w tym zakresie "nie jest trendy".



„W Komisji Europejskiej coraz częściej słyszy się głosy o potrzebie odejścia od węgla i zaostrzeniu (…) polityki klimatycznej, m.in. poprzez podwyższenie celu redukcji emisji CO2 i nałożenie rygorystycznych wymagań klimatycznych. Przekłada się na spadek konkurencyjności gospodarki i powoduje przenoszenie miejsc pracy w inne regiony świata; takie wydarzenia gospodarcze są niekorzystne dla rynku pracy, dla zasobności obywateli czy rozwoju przemysłu państw UE” – ocenił wiceminister.



„Odchodząc w sposób dogmatyczny od produkcji węgla, w Unii Europejskiej zdecydowano, że kilkaset tysięcy miejsc pracy przeniosło się poza UE” – podsumował Tobiszowski, wskazując, iż w tej sytuacji zasadne jest postawienie pytania o skuteczność i efektywność podejmowanych rozwiązań w zakresie ochrony klimatu.